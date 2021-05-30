طبيب روسي يوضح متى تكون الوجبات السريعة مفيدة

الوكيل الإخباري _ كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، متى تكون الوجبات السريعة مفيدة.

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حيث قال : "إن تناول الوجبات السريعة باعتدال يمكن أن يكون مفيدا" ، مشيرا الى انه لا يوجد طعام صحي تمامًا أو غير صحي.

فإذا كان الشخص يلتزم باستمرار بالتغذية السليمة، فلن يكون هناك ضرر خاص للجسم.



واضاف ": "لقد ذهبت إلى مكان ما، وأنت جائع، وعليك العمل طوال اليوم، اذهب إلى مكان ما، وتناول الهامبرغر! لماذا؟ لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية".



وأوضح الطبيب أن الوجبات السريعة، نظرًا لكثرة السعرات الحرارية، تسمح لك بإشباع شهيتك لفترة طويلة وتمنحك النشاط ، كما تعتبر البيتزا مع الجبن والطماطم والمأكولات البحرية مفيدة قليلا.



واكد أن خطورة الوجبات السريعة تكمن في الدهون والكربوهيدرات المتحولة التي تسبب السمنة ومرض السكري، ولهذا لا ينصح بتناولها كثيرا.



