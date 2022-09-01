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الخميس، 01-09-2022 10:19 ص

طبيب روسي يوضح مشكلات الدم في الكدمات

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الوكيل الإخباري - كشف الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف الفروق بين الكدمات التي تظهر على الجلد، مشيرا إلى أن بعضها قد يشير إلى مشكلات في الدم.

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن وجود كدمات عديدة على الجسم، قد يشير إلى مشكلات في الصفيحات الدموية.

 

1- الكدمات تختلف عن بعضها.

كقاعدة لا يهتم الشخص بالضربات والإصابات الطفيفة التي يمكن أن تسبب في النهاية الكدمات. ولكن ظهور الكدمات بصورة مفاجئة ودون سبب، قد يشير إلى مشكلات صحية. فمثلا الكدمات الكبيرة قد تشير إلى وجود مشكلات في تخثر الدم وقلة صفيحات الدم.

2- قد تكون مشكلة الصفيحات الدموية بسبب الأدوية أو الطعام
الصفيحات الدموية، خلايا تلعب دورا مهما في عملية تخثر الدم. تنشأ هذه الصفيحات في نخاع العظام وتحمي الجسم من النزيف، وتتفاعل فورا عند تلف وعاء من الأوعية الدموية، مكونة خثرة دموية. يتراوح عدد هذه الصفيحات في الحالات الطبيعية من 150000 إلى 400000 خليةفي 1 ميكرولتر.

 

3 - قد تكون الكدمة من أعراض مرض خطير
يشير مياسنيكوف، إلى وجود أمراض مناعة ذاتية، حيث الأجسام المضادة تفقد القدرة على التمييز بين "العدو والصديق"، و تبدأ بـ "أكل" الصفيحات الدموية. ويحدث هذا في حالة أمراض الكبد والالتهابات الفيروسية، مثل فيروس إبشتاين بار، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد B و C ، وكذلك مع أنواع مختلفة من الأورام.

 

روسيا اليوم 

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