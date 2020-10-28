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الأربعاء، 28-10-2020 10:56 ص

طبيب سعودي يحذر مرضى القلب من العدو اللدود

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الوكيل الاخباري - حذر استشاري وأستاذ أمراض قلب سعودي، مرضى القلب، من "العدو اللدود".

ونقل الموقع الإلكتروني "عاجل"، الثلاثاء، عن لسان، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، السعودي ، الدكتور خالد النمر، مرضى القلب بالحذر من الاكتئاب، باعتباره العدو اللدود. 

وقال النمر إن الاكتئاب أشدّ أعداء مرضى القلب ضراوة، لأنه يسوّل للمريض إيقاف أدويته ثم تتدهور صحته سريعا، فيتكالب عليه العدوان اللدودان مرض القلب والاكتئاب. 

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ونصح استشاري أمراض القلب، متابعيه، بعدم استخدام حبوب هرمون "الثايروكسين" لحرق الدهون (لغرض لتخفيف الوزن)، كونها تسبب للإنسان السليم، ارتفاع الضغط وعدم انتظام نبضات القلب.

 

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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