طبيب سعودي يحذر من طهي اللحوم لفترات طويلة

الوكيل الاخباري - حذر طبيب سعودي من عادة طهي اللحوم لفترات طويلة، مؤكدا أنها تدمر القيمة الغذائية للحوم.

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وقال الدكتور فهد الخضيري، عالم المسرطنات، إن طهي اللحوم لساعات طويلة يدمّر القيمة الغذائية للحوم ويحولها إلى مجرد ألياف فقط، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.



وأَضاف الطبيب السعودي أنه "من أجل البيع بثمن أعلى وادعاء التميز، تتعمد بعض المطاعم طهي اللحوم عدة ساعات، ويكتبون تفاخرًا "مطهي على النار كذا ساعة"".



وأشار إلى أنه "من الناحية العلمية فإن هذا الطهي المبالغ فيه، يقتل فوائد اللحوم ويدمر القيم الغذائية للحم، ويجعله مجرد ألياف فقط".



وحذّر الخضيري من الوقوع في تلك الخدعة، لافتا إلى أن الدراسات تؤيد تناول بعض الأغذية نيئا لكمال قيمه الغذائية.

المصدر : سبوتنك



