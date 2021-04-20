الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

السماح بتسجيل الفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعات

إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات

تكلفة رحلة العمرة 1200 دينار على الأردني

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

الزراعة تكشف تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

النفط يرتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر بفضل الدولار الضعيف

غزة: 21 وفاة و1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 20-04-2021 12:32 م

طبيب قلب يحدد متى تكون القهوة قاتلة

1021781469_0_210_2894_1837_1200x0_80_0_1_ac701f4fe3e7415a20a197ebcc16bfe8


الوكيل الاخباري - تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين في إعادة ضغط الدم إلى معدله الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت قد تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان

حذر رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى المحاربين القدامى رقم 2 في روسيا، سيرغي إيفانوف، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من شرب القهوة والمنشطات الأخرى بشكل متكرر، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا" الروسية.


وأوضح الطبيب، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تساعد في الحفاظ على معدل ضغط الدم الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت، تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.


وتابع، "يؤدي شرب القهوة إلى الاعتماد على الكافيين، والكافيين متواجد أيضا في مواد الأدابتوجين كالجنسنغ والإليوثروكوس وغيرها، وهذه المواد لن تؤدي إلى استقرار ضغط الدم الطبيعي، كما أن المحفزات الزائدة لا تفيد الجسم أبدًا".


كما نصح الطبيب، أنه في حالة حدوث أي تغيير مفاجئ في الضغط يجب استشارة الطبيب فورًا. وأشار إيفانوف، أن مثل هذه المشكلات الصحية يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة في القلب أو الدماغ. وقال طبيب القلب، إنه قبل وصول سيارة الإسعاف، على المريض الاستلقاء ورفع ساقيه. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعطاء المريض كمية صغيرة من السوائل، ولكن لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء نيتروغليسرين.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6713226-415020734

11 علامة تظهر عليك عندما لا تأكل ما يكفي من الخضار

maxresdefault

مخاطر الافراط في تناول التمر الهندي بشهر رمضان

تفسير-رؤية-الطعام-في-المنام

نصائح هامة تمنعك من تناول السكريات واكتساب الوزن

sleeping-pill-overdose-1200x799

هل تتناول الكثير من الأدوية المنوّمة؟ انتبه هذا الخطر يحدّق بك

156459789630691500

فوائد مذهلة لأغصان الكرز.. لا تتلفوها

سحور

تعرف على أهمية السحور بزمن كورونا

أخبار متعلقة
WOMAN-1_602517_original

دراسة تحذّر من المشروبات التي تحتوي على المُحلّيات الاصطناعية

2018_6_19_18_28_3_150

مشروبات شائعة تضعف الذاكرة والقدرة على التعلم عند الأطفال

c925b34c-779e-4fa0-b8f8-97681a326311--How-to-make-Turkish-Coffee-3-11381-Edit

كم كوب قهوة يمكن شربه يوميا دون الإضرار بالصحة