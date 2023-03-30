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الخميس، 30-03-2023 03:06 م

طبيب يحدد أفضل وقت لتناول وجبة السحور

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الوكيل الإخباري-يحرص بعض الأشخاص على تناول وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك في وقت مبكر، رغبة في الحصول على قسط كافٍ من النوم.

في هذا الصدد، أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن تناول وجبة السحور مبكرًا من العادات الخاطئة الشائعة في رمضان.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن أفضل وقت لتناول وجبة السحور في رمضان هو "قبل أذان الفجر بمدة تبلغ 15 دقيقة".


وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة من استهلاك الطعام بكميات كبيرة في السحور، مشددًا على ضرورة الاكتفاء فقط بتناول كوب زبادي مع ثمرتين من الخيار.


وأوضح أن تناول الزبادي والخيار في السحور يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام وحماية الجسم من الإصابة بالجفاف، لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء.


الكونسلتو الطبي

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