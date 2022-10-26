طبيب يحذر : التدخين قد يسبب 4 أنواع من السرطان

الوكيل الإخباري-حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التدخين، مؤكدًا أنه يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض في غاية الخطورة على المدى البعيد.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة الأكثر شيوعًا بين المدخنين، ويرجع السبب إلى مادة النيكوتين، لأنها تؤدي إلى تنشيط الخلايا السرطانية في الرئتين.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الرئة ليست العضو الوحيد المعرض للإصابة بالسرطان جراء التدخين، بل هناك أعضاء حيوية أخرى قد تتكون بها الأورام الخبيثة.



وأوضح أن المثانة من الأعضاء الحيوية المهددة أيضًا بالسرطان عند المدخنين، بالإضافة إلى المعدة والقولون، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن التدخين فورًا، للحفاظ على الصحة.

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