طبيب يحذر من شرب المياه الباردة على الريق

الوكيل الإخباري-يعتاد البعض على شرب المياه الباردة على معدة فارغة عند الشعور بجفاف الفم أو العطش، وذلك دون الانتباه إلى مخاطر هذه العادة على صحة الجسم.

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قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب في مصر ، إن شرب المياه الباردة على معدة فارغة، قد تؤدي إلى معاناة بعض الأشخاص من عدم انتظام ضربات القلب، وهي مشكلة صحية تعرف باسم اختلال كهرباء القلب، مضيفًا أن الإصابة بها تحدث عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التى تنسق ضربات القلب بشكل صحيح.



وحذر العميد السابق للمعهد القومي للقلب في مصر ، من الإفراط في تناول المياة الباردة بكميات كبيرة، من أجل تجنب حدوث اختلال في كهرباء القلب لافتًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بها، خاصة العوامل الوراثية وتناول بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وعلاجات الضغط المرتفع ونزلات البرد.



وأكد أن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، قد تؤدي إلى الإصابة باختلال كهرباء القلب، ومن بينها ارتفاع ضغط الدم واضطراب الغدة الدرقية والسكري.

الكونسلتو الطبي