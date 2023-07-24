طبيب يحذر من 3 علامات شائعة لجلطات الدم في ساقيك

الوكيل الإخباري- جلطات الدم لا تنبئ دائمًا بأخبار سيئة، عندما تحفز الكتل التي تشبه الهلام استجابةً للنزيف، يمكن أن تكون مفيدة.

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ومع ذلك، عندما تتطور في عروقك دون أي سبب وجيه، يمكن أن تكون خطيرة، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.



وشارك الدكتور آدم ستاتين، المدير السريري في One Day Tests و NHS GP ، العلامات "الأكثر شيوعًا" التي يجب أن تكون على دراية بها.



وغالبًا ما تصيب جلطات الدم الأوردة الكبيرة في أسفل الساق والفخذ، مما يزيد الخطر في هذه المنطقة.



وأوضح الطبيب أنه في حين يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لتورم أو ألم في ربلة الساق، فإن أخصائي الرعاية الصحية سيكون قادرًا على تقييم السبب وتنظيم أي اختبارات ضرورية لاستبعاد الكتل التي تشبه الهلام .



وعندما تتطور الجلطات الدموية في الأوردة العميقة، فإنها تصبح حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة، أو DVT لفترة قصيرة.



ومن المثير للقلق أن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة يمكن أن تكون مجرد بداية لمشكلة أكثر خطورة بكثير.



وقال الدكتور ستاتين: "أكثر ما يقلقنا بشأن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو جزء من انفصال الجلطة والانتقال إلى الرئتين - انسداد رئوي (PE).



تشمل علامات الانصمام الرئوي ضيق التنفس، والسعال الذي قد يكون ملطخًا بالدماء، أو ألمًا في الصدر، وخاصة الألم الحاد الذي يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو عند السعال.



"تعتمد علامات وأعراض الانصمام الرئوي على حجمه وما إذا كان يؤثر على إحدى الرئتين أو كليهما أم لا - يمكن أن تتسبب الانصمامات الأولية الضخمة في حدوث انهيار مفاجئ أو الموت للأسف."



وإذا كنت تعتقد أن لديك جلطة دموية في ساقيك، فإنه من المهم التوجه إلى طبيب فورا، أو عانيت من علامات تحذيرية مثل ضيق التنفس أو ألم شديد في الصدر.



كما هو موضح أعلاه، يمكن أن تمثل هذه الأعراض علامات تحذيرية لجلطات دموية في الرئتين، والتي تحتاج إلى العلاج على الفور.



مصراوي