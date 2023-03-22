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الأربعاء، 22-03-2023 12:42 م

طبيب يحذر هؤلاء من تناول وجبتين فقط في رمضان

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الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك فئة من الأشخاص قد تتضرر صحتهم في شهر رمضان المبارك، إذا اكتفوا فقط بتناول وجبتي الإفطار والسحور.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفئة التي يقصدها هي "كل من يبلغ من العمر 35 عامًا فأكثر".

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى تناول 3 وجبات يوميًا خلال شهر رمضان، مثلما يفعلون في الأيام العادية.

وأوصاهم بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين، الأولى بعد أذان المغرب، بينما الثانية عقب صلاة التراويح، مع مراعاة أن تتضمن كل وجبة على حدة الأطعمة التالية:

- وجبة ما بعد أذان المغرب: ربع رغيف خبز + قطعة جبن + شرائح طماطم + كوب شاي بالحليب.

- وجبة ما بعد صلاة التراويح: أرز + خضراوات + لحم.

وفيما يخص وجبة السحور، أشار موافي إلى أهمية تناولها قبل أذان الفجر بمدة تبلغ 15 دقيقة، بشرط أن تحتوي على كوب من الزبادي وخيارتين، لتجنب الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

الكونسلتو الطبي 

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