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الأربعاء، 23-08-2023 06:33 ص

طبيب يحذر هؤلاء من خلع الضرس

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الوكيل الاخباري - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك فئة ممنوعة من خلع الضرس دون استشارة الطبيب، لاعتبارات مرضية.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفئة التي يقصدها هي "الأشخاص المصابون بارتجاع الصمام الميترالي"، مشددًا على ضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل الخضوع لأي إجراء طبي، لا سيما خلع الضرس، لتحديد مدى تأثيره على صحتهم.


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتجاع الصمام الميترالي هو مرض يتسبب في ارتداد الدم من البطين إلى الأذين، ويختلف علاجه من مريض لآخر حسب شدة الحالة، مؤكدًا أن التدخل الجراحي -سواء للترميم أو الاستبدال- يصبح ضروريًا في الحالات الحرجة.

وأشار إلى سهولة معرفة الطبيب ما إذا كان المريض يعاني من ارتجاع الصمام الميترالي أم لا عن طريق السماعة، بالإضافة إلى إخضاعه للفحص بالموجات الصوتية.

واختتم موافي حديثه بتوصية مرضى ارتخاء الصمام الميترالي بالمتابعة مع الطبيب كل 4 أشهر، للكشف المبكر عن الارتجاع وعلاجه سريعًا بالأدوية، قبل تطور الحالة إلى الجراحة.


الكونسلتو


 




 

 


 

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