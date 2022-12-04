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الأحد، 04-12-2022 04:20 م

طبيب يفسر ماذا يحدث لجسم الطفل اذا ابتلع مغناطيساً .. وما يجب فعله

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الوكيل الإخباري-أشار الطبيب الألماني ماركوس شميت إلى أن ابتلاع الطفل للمغناطيس قد يشكل خطورة كبيرة على صحته، وأضاف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن مثل هذه الحوادث قد تنجم عن ابتلاع الطفل للألعاب المغناطيسية.اضافة اعلان


وإذا ابتلع الطفل عدة مغناطيسات فإنها تلتصق مع بعضها البعض بسبب قوة الانجذاب، وبالتالي تتحول هذه المغناطيسات إلى كتلة معدنية كبيرة في الأمعاء، وهو ما يزيد من صعوبة نقلها أو إخراجها.

وأضاف الطبيب بمستشفى "هيليوس إميل فون بيرينج" في العاصمة الألمانية برلين أن ابتلاع المغناطيس قد يؤدي أيضا إلى تلف الغشاء المخاطي بسبب ضغط المغناطيس عليه وعدم تدفق الدم بصورة جيدة إلى هذه المنطقة، وهو ما يؤدي إلى موت الخلايا، وقد تصبح حياة الطفل مهددة إذا حدث ثقب في الجانب الداخلي للأمعاء أو تجويف البطن.

ولمنع حدوث مثل هذه المضاعفات فإنه يجب على الآباء طلب المساعدة الطبية على الفور عند ابتلاع الطفل للمغناطيس، وعادة ما يتم تحديد موضع المغناطيس في الجسم عن طريق الأشعة السينية، وبمجرد وصول المغناطيس إلى المعدة فإنه يمكن إزالته بواسطة المنظار.

وأضاف الطبيب الألماني أن المنظار عبارة عن أنبوب مطاطي طويل ومرن وبه كاميرا يتم إدخالها في المعدة من خلال المريء، وبالطبع تتم هذه العملية تحت التخدير العام، ولكن يجب القيام بذلك لمنع حدوث الأسوأ.

 




 

 


 

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