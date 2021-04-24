السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل شاهين

تمديد دوام الاستهلاكية المدنية حتى 6 مساء

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل يوم الجمعة

الخصاونة يكشف عن توجيهات ملكية بتسهيل الإجراءات على المواطنين

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة بالعقبة ووادي عربة

الارصاد تحذر من طقس الاحد

نقابة الصحفيين تدين الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس

الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى الأردن

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت، 24-04-2021 03:05 م

طبيب يقدم 12 نصيحة لتفادي النفخة وعسر الهضم في رمضان

shutterstock_1389315104_halal_certification_food_Ramadan


الوكيل الاخباري - يسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والإكثار من تناول الدهون والسكريات وقلة الحركة، في أيام رمضان، النفخة وعسر الهضم.

وبهذا الخصوص قدم الطبيب مختار فاتح بي ديلي، من جامعة إزمير الخاصة في تركيا، 12 نصيحة لتفادي التخمة والإمساك والحرقان خلال هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

1. تناول طعام غني بالألياف

وهو الطعام الغني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأن هذه العناصر تؤدي إلى تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقلل من التخمة والنفخة.

2. التوقف عن تناول الطعام عند الامتلاء

يعتقد البعض أن شعور الامتلاء والشبع هو وضع طبيعي ولا ضرر من إكمال تناول الطعام رغم ذلك.

3. شرب الماء تدريجيا

إن شرب الكثير من الماء مفيد لصحة الجهاز الهضمي، لكن مع تجنب الإفراط، والشرب تدريجيا خلال فترة الليل وعند السحور.

4. الإقلال من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والدسم

أشار الطبيب، إلى أن لحوم الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية قليلة الدهون، وقال إن تناول الأطعمة الدهنية الدسمة يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ويجعل الإنسان عرضة للتخمة والإمساك.

5. تناول الفواكه سهلة الهضم بعد الإفطار وفي السحور.

6. تناول اللحوم الخالية من الدهون والدسم

 يعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، لكن قطع اللحم الدهنية يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي مثل النفخة والألم عند تناولها.

7. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

وهي البكتيريا النافعة مثل الزبادي التي لها دور جيد في تحسين عملية الهضم، وكذلك في زيادة سرعة وتيرة نقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة.

8. تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والشاي بالنعناع مع الليمون

تساهم هذه المشروبات في تعزيز عملية الهضم وإراحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة وعلاج اضطراباتها، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتساهم في طرد الغازات وعلاج النفخة، وينصح بتناول الزنجبيل في رمضان بشكل خاص.

9. الإقلاع عن العادات السيئة كالتدخين، والإفراط في تناول الكافيين مثل الشاي والقهوة.

10. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام

بعد وجبة الإفطار الدسمة بساعتين مثل المشي أو تمارين القرفصاء التي تساعد على تعزيز حركة الدورة الدموية وعمل الجهاز الهضمي.

11. الراحة البدنية والنوم الكافي في رمضان

ويجب أخذ قسط كافٍ من النوم الجيد بشكل ‫يعزز عمل الجهاز المناعي، حيث أن النوم ‫يؤثر في مستويات الجوع والشبع، وأن الحرمان الجزئي من النوم يرتبط بالتغيّرات، التي تحصل في هرموني تنظيم ‫الشهية: هرمون الشبع "اللبتين"، وهرمون الجوع "الغريلين".

12. عدم تناول الوجبات السريعة على السحور

تحل وجبة السحور مكان وجبة الإفطار العادية ويفضل أن تتألف من نفس الأطعمة التي تؤكل عادة في الصباح مثل الحليب ومشتقاته، والبيض والخبز الأسمر، ويفضل إضافة الخضراوات والفواكه إليها والابتعاد عن تناول الموالح مثل المخللات والجبن.

اضافة اعلان
 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
شوفان

تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور

سرطان

ست علامات تحذيرية لانتشار ورم سرطاني في الأمعاء إلى العظام!

dental-exam-and-hygiene-picture-id656608576

علامتان في الفم تدلان على ارتفاع مستويات السكر في الدم

Sikka-Drinks-01

مشروب رمضاني يخفي وراء مذاقه اللذيذ فوائد وأضرار عدة

11-228

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

171003-better-stock-man-sleeping-alone-ew-602p_3c228f0f9bff1031bbb2f8b6d132ca51

دراسة تكشف أضرارا صحية بالغة للنوم أقل من 6 ساعات يوميا

أخبار متعلقة
5edf37de4236040cda08f851

تحذير من مخاطر الأطعمة خالية الدسم

التدخين

نصائح هامة لمن يرغب في التوقف عن التدخين بعد رمضان!

maxresdefault

مخاطر الافراط في تناول التمر الهندي بشهر رمضان

سحور

تعرف على أهمية السحور بزمن كورونا

1-1368954

أطعمة ينصح بها لمن يأخذ لقاح كورونا

4202111215146171786749

أطعمة لا تسبب العطش في رمضان.. جربوها