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السبت، 08-05-2021 12:28 م

طبيب يكشف الأعراض الرئيسية لمشاكل الغدة الدرقية

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الوكيل الاخباري - كشف الطبيب الهندي، جيديب تريباتي، عن الأعراض الرئيسية لمشاكل الغدة الدرقية.

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وفقا لموقع "ميديك فوروم"، أوضح الطبيب الهندي جيديب تريباتي، أن الغدة الدرقية تؤدي وظائف مهمة في الجسم، لكن أمراضها لا تظهر بوضوح دائمًا، لافتا إلى أن المؤشر الرئيسي لمشاكل الغدة الدرقية هو تورم الرقبة.


وأضاف الطبيب الهندي: "بالإضافة إلى تورم الرقبة، يمكن أن تشمل علامات مشاكل الغدة الدرقية الشعور بضغط في الحلق، وتضخم في الصوت، وتورم أوردة العنق، والدوخة والسعال والصفير عند التنفس وصعوبة البلع والتنفس".


وفقًا لمركز "جونز هوبكنز" الطبي، لا يشكل تضخم الغدة الدرقية تهديدًا على الصحة، ولكن من المهم استبعاد احتمال الإصابة بالسرطان. لذلك، يجب فحص أي تضخم أو تكتل في الرقبة من قبل الطبيب.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 




 

 


 

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