طبيب يكشف عن علاقة الصداع بهبوط القلب

الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بهبوط مفاجئ في عضلة القلب، ما يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات الخطيرة، كالجلطات القلبية، التي قد تكلف المريض حياته، في حال عدم تلقي الإسعافات الأولية على الفور.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن الصداع قد يكون علامة على هبوط القلب في الجهة اليمنى، مشيرًا إلى أنه قد يؤثر أيضًا على البصر وذلك من خلال تأثير احتقان الجمجمة على العصب البصري، وتحدث زغللة في العين.



وأضاف موافي، خلال برنامجه "وقل ربي زدني علمًا": أن هبوط الجهة اليمنى للقلب قد تؤدي إلى ألم شديد في الجانب الأيمن للجسم، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أنه مجرد ألم في القولون العصبي، أو الزائدة، وهو الأمر الذي يتم حسمه من خلال إجراء الموجات الصوتية على القلب.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أن قلة البول قد تكون أحد الأعراض الشائعة عند هبوط الجهة اليمنى للقلب، لافتًا إلى أن ذلك بسبب وجود احتقان في الكلى، فضًلا عن تغير لون البول إلى الون الغامق.



وأوضح موافي، أن هبوط الجهة اليمنى للقلب، يتسبب أيضًا في فقدان تام للشهية، بالإضافة إلى احتمالية التعرض إلى القيئ المستمر، فضًلا عن تورم الساقين.

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