الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 10:44 ص

طبيب يكشف مخاطر تحمل الصداع

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الوكيل الاخباري - أكد طبيب الأعصاب، مدير مراكز "سيميني" الطبية، بافيل براند، لوكالة "سبوتنيك" اليوم، ضرورة علاج جميع أشكال الصداع بمساعدة مسكنات الألم، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بكيفية تطوره.

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وقال براند اليوم الجمعة: "لو كنت تتناول المسكنات لأكثر من ثلاثة أيام متتالية، فهذا ليس صحيًا، وإذا كنت تتناول مسكنات الألم أكثر من 15 يومًا في الشهر، فأنت بحاجة بالتأكيد إلى زيارة الطبيب. ومن الأفضل عدم ترك الصداع يتحول إلى مرض مزمن".


وتابع الطبيب "إذا كان الصداع يحدث خلال فترات متباعدة، يمكن تناول أي دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويدي، وهو الأفضل لتخفيف الألم لمرة واحدة. وفي حال تكرر الأمر فمن الأفضل استشارة مختص واختيار مسكن ألم يتناسب مع حالة المريض".


وحذر الطبيب، من مخاطر تناول مسكن ألم خاطئ وقال "في بعض الأحيان تناول الدواء الخاطئ يمكن أن يسبب التهابا".


وأوضح بافيل براند: "لسوء الحظ، هناك نوع من الصداع يسمى الصداع الشديد، أو الألم المرتبط بالاستخدام غير المناسب للمسكنات لذلك، من الأفضل استشارة الطبيب".

 

سبوتنيك

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