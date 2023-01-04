طبيب يوضح فئة من الخطر عليها صعود ونزول الدرج

الوكيل الإخباري-أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن صعود ونزول السلم لا يمكن اعتبارهما من التمارين الرياضية، مؤكدًا أن لهما تأثيرات سلبية على صحة الجسم.



وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي محمود سعد، إن أضرار نزول وصعود السلم تصبح أكثر خطورة على بعض الفئات.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن نزول السلم يشكل ضغطًا كبيرًا على مفاصل كبار السن، خاصةً إذا كانوا مصابين بالخشونة، مشيرًا إلى أنه يدمر الركبة.

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وأكد أن صعود السلم يصبح خطيرًا على صحة القلب، خاصةً إذا كان صاحبه يبلغ من العمر 50 عامًا أو يعاني من مشكلة فيه، مناشدًا بضرورة استعمال المصعد الكهربائي في هذه الحالة أيضًا.



الكونسلتو الطبي

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