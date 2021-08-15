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الأحد، 15-08-2021 04:14 م

طرق التخلص من البثور التي تظهر تحت الجلد

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الوكيل الإخباري - تعد البثور الجلدية من المشكلات المزعجة، وعادة ما تدفع المصابين بها إلى حكها ومحاولة إزالتها، فإذا لم تكن البثور مؤلمة جدًا، ننصحك بتجنب ذلك فقد يوفر الجلد السليم وقاية طبيعية للبثور من البكتيريا ويقلل خطر العدوى. ولكن من المفيد أن تغطيها بضمادة لاصقة مناسبة.

استشر طبيباً أو مركزاً طبياً إذا كانت البثور كبيرة مؤلمة أو إذا ترافقت باحمرار شديد أو ارتفاع الحرارة، خاصة إذا كانت في مناطق حساسة مثل الوجه .
يمكنك اتخاذ تدابير الرعاية الذاتية التالية في حالة عدم توافر المساعدة الطبية:
- اغسل يديك ومنطقة البثور الجلدية بالصابون والماء الدافئ.
- امسح منطقة البثور الجلدية بمحلول يود طبي مطهر.
- عقِّم إبرة نظيفة وحادة من خلال مسحها بالكحول أو بالتسخين ثم التبريد.
- استخدم الإبرة لثقب البثور الجلدية، وقم بتصريف السائل القيحي مع عدم إزالة الجلد الموجود فوقها. 
- ضع مرهمًا مطهراً على منطقة البثور وغطيها بضمادة شاش غير لاصقة. تجنب استخدام المرهم إذا ظهر طفح جلدي واحمرار واسع في منطقة البثور.
- قم بتغيير الضماد كل يوم، وضع المزيد من المرهم والضماد.

ولكي تمنع حك بثور موجودة في ساقك، من المفيد ارتداء جوارب طويلة ماصة للرطوبة فوق الضماد. ومن المفيد أيضاً أن تجرب جوارب وأحذية ونعالاً متنوعة مصممة خصيصًا للمساعدة في تقليل البثور، ويمكنك أيضًا أن تجرب لصق شريط قطني طبي بالجزء الداخلي للحذاء حيث قد تفرك أو تحك، أو ضع بودرة التلك على الجزء الداخلي للجورب، وبالمثل، تساعد الضمادات والقفازات على منع ظهور وحك البثور إن وجدت في منطقة يديك.

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المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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