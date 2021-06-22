طرق الوقاية من الأمراض الجلدية

الوكيل الإخباري - يتسبب فصل الصيف في العديد من المشاكل الجلدية؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، بسبب التعرق المفرط الذي يجذب جزيئيات الغبار والملوثات للبشرة.



ويمكن أن تؤدي أشعة الشمس القوية والملوثات الضارّة في الهواء، والتي تتفاقم بسبب التعرق الغزير، إلى العديد من الأمراض الجلدية.

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هناك عدة طرق يمكن اتباعها للوقاية من الأمراض الجلدية الشائعة، ومن بينها:



- غسل الوجه مرتين على الأقل يومياً، خصوصاً بعد ممارسة الرياضة، أو قضاء الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس.

- الوضع في الاعتبار الأنشطة المنتظمة التي قد تؤدي إلى فقدان الزيت أو الماء، والتوقف عن تطبيقها بضعة أيام؛ لمعرفة ما إذا كان الالتهاب قد اختفى.

- أفضل طريقة للوقاية من أي التهاب بالجلد، هي الانتباه لما يحيط بك، ويجب غسل المنطقة على الفور بالماء والصابون لإزالة الزيوت، وتخفيف التهيج باستخدام الكمادات الباردة أو الكورتيكوستيرويدات الموضعية، أو غسول الكالامين أو مضادات الهيستامين.

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة أثناء التواجد في الهواء الطلق، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

- الالتزام بممارسة الرياضة في أبرد وقت من اليوم، مع الحرص على تبريد الجلد بالمراوح أو مكيفات الهواء.

المصدر - سيدتي