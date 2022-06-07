الوكيل الإخباري - يُعد الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان، إذ يُشكل الغطاء الخارجي للجسم ويبلغ وزنه حوالي 2.7 كيلوغرام، وله أهمية كبيرة جدًا؛ إذ يُعتبر مسؤولًا عن العديد من الوظائف الضرورية للجسم.

اضافة اعلان

فإن الصدفية هي مرض جلدي مزمن وغير مُعد، يرتبط بخلل في المناعة ينتج عنه تجدد الجلد بمعدلات أسرع من المعدل الطبيعي.



أما بخصوص الأسباب، فتشير أخصائية الجلدية إلى عدم وجود سبب واضح لهذا الخلل المناعي. لكن الأبحاث تشير إلى أن العاملين البيئي والوراثي، قد يلعبان دوراً في حدوث هذا الأمر.

فضلاً عن الحكة التي تسببها الصدفية، فإن المصابين بهذا المرض هم عرضة أيضاً لأعراض أخرى تختلف من شخص لآخر حسب نوع الصدفية، أماكن ظهورها ودرجة الإصابة.



- بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

- جفاف الجلد مع الحكة.

- تورم المفاصل.

- أظافر سميكة أو بها حُفر أو حواف.



والصدفية مرض يمكن أن يحمل بعض المضاعفات الصحية التي ذكرتها لنا الدكتورة الشاذلي على الشكل التالي:

- التهاب المفاصل الصدفي.

- أمراض المناعة الذاتية.

- الإكتئاب.

- أمراض العين مثل التهاب الملتحمة والجفن.

- ارتفاع ضغط الدم.

طرق الوقاية من الصدفية

كما أنه ليس هناك علاج شافي للصدفية، فإنه ليس هناك أيضاً طرق فعالة وحاسمة في الوقاية من الصدفية. لكن الدكتورة الشاذلي تؤكد على وجود بعض الإرشادات التي تساعد في التحكم بها مثل:

-ترطيب الجلد بانتظام.

-تجنب الضغط العصبي.

-تناول الأغذية الصحية.

-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب المهيجات قدر الإمكان.

هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة