الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطاهات والعرمان وأيوب

جمعية البنوك لـ الوكيل : لا تأجيل لأقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

سوق القمح العالمية.. أكبر مصدري ومشتري القمح بينهم 3 دول عربية

بيان صادر عن وزارة الزراعة

أشغال الكرك تفتح عددا من الطرق الزراعية

نصائح هامة لسلامة الأغذية

التربية : لن نستغني عن التعليم الإلكتروني والدروس عبر المنصات

وزارة السياحة: ارتفاع عدد السياح 310% خلال 5 أشهر من 2022

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

المفلح: العمل جارٍ على إنشاء صندوق للمسنين

الثلاثاء، 07-06-2022 02:54 م

طرق الوقاية من الصدفية

242725-اعراض-الصدفية


الوكيل الإخباري - يُعد الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان، إذ يُشكل الغطاء الخارجي للجسم ويبلغ وزنه حوالي 2.7 كيلوغرام، وله أهمية كبيرة جدًا؛ إذ يُعتبر مسؤولًا عن العديد من الوظائف الضرورية للجسم. 

اضافة اعلان

 

فإن الصدفية هي مرض جلدي مزمن وغير مُعد، يرتبط بخلل في المناعة ينتج عنه تجدد الجلد بمعدلات أسرع من المعدل الطبيعي.


أما بخصوص الأسباب، فتشير أخصائية الجلدية إلى عدم وجود سبب واضح لهذا الخلل المناعي. لكن الأبحاث تشير إلى أن العاملين البيئي والوراثي، قد يلعبان دوراً في حدوث هذا الأمر.

 

فضلاً عن الحكة التي تسببها الصدفية، فإن المصابين بهذا المرض هم عرضة أيضاً لأعراض أخرى تختلف من شخص لآخر حسب نوع الصدفية، أماكن ظهورها ودرجة الإصابة.

- بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.
- جفاف الجلد مع الحكة.
- تورم المفاصل.
- أظافر سميكة أو بها حُفر أو حواف.


والصدفية مرض يمكن أن يحمل بعض المضاعفات الصحية التي ذكرتها لنا الدكتورة الشاذلي على الشكل التالي:
- التهاب المفاصل الصدفي.
- أمراض المناعة الذاتية.
- الإكتئاب.
- أمراض العين مثل التهاب الملتحمة والجفن.
- ارتفاع ضغط الدم.

 

طرق الوقاية من الصدفية
كما أنه ليس هناك علاج شافي للصدفية، فإنه ليس هناك أيضاً طرق فعالة وحاسمة في الوقاية من الصدفية. لكن الدكتورة الشاذلي تؤكد على وجود بعض الإرشادات التي تساعد في التحكم بها مثل:
-ترطيب الجلد بانتظام.
-تجنب الضغط العصبي.
-تناول الأغذية الصحية.
-الإقلاع عن التدخين.
-تجنب المهيجات قدر الإمكان.

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
131523Image1

أطعمة ممنوعة في فصل الصيف منعاً للإصابة بالجفاف

czoxMDU6Imh0dHBzOi8vaTAud3AuY29tL3d3dy5hbGhha2VhLmNvbS93b3JkL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA2LzIwMjFfOF81XzIxXzE1XzZfOTIwLmpwZz9maXQ9MTA4MCUyQzcyMCI7

لهذا السبب.. تناول حفنة من المكسرات يوميا

629f05f04236041dda5b4eac

اكتشاف دليل يربط المناعة الذاتية بمرض انفصام الشخصية

هرمون_السعادة

طرق تحفيز هرمون السعادة في جسم الإنسان

الحمل-ومرض-السكري

عوامل الخطورة المؤدية إلى سكري الحمل

2018927124947450QX

كيف تبدئين يومكِ بالطريقة الصحيحة؟

أخبار متعلقة
9596331-25013800

العوامل التي تزيد خطر إصابة الحامل بالاكتئاب

8ad361c251e68dbdeaac1e9f50be8bfb

نقص الحديد يسبب فقر للدم.. الاعراض والاسباب

main_9_0

حالات صحية تؤثر على الأطفال

2018_10_25_14_40_33_812

دراسة.. الطول الزائد يهدد بالاصابة في 3 أمراض

فقدان-الذاكرة-المؤقت

فقدان الذاكرة المفاجئ أسباب عديدة ومتنوعة

20320-هرمونات

ما هي السموم الهرمونية؟