الوكيل الإخباري - هنالك أشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحساسية الشتاء، وهم كبار السن والأطفال، ومرضى الحساسية ومرضى الربو والمصابون بالأمراض المزمنة وضعاف المناعة، وهنالك عدد من الطرق التي يمكن أن تحمي من حساسية الشتاء أو تقلل من شدة أعراضها في حال الإصابة بها .

اضافة اعلان

طرق الوقاية من حساسية الشتاء:





1 - تجنب الأماكن المزدحمة أو الأماكن المغلقة.

2 - تهوية المنزل جيداً والحفاظ على نظافته.

3 - محاولة التعرض لأشعة الشمس.

4 - الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال الإكثار من شرب الماء والسوائل.

5 - ارتداء الملابس المناسبة لفصل الشتاء.

6 - عدم التعرض لتيارات الهواء البارد والمباشر.

7 - تناول الأطعمة الصحية التي تعزز مناعة الجسم.

8 - عدم مشاركة الآخرين أي متعلقات شخصية.

9 - الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.

10 - تجنب ملامسة الحيوانات والاحتكاك بها أو الجلوس في أماكن مرت بها.

هي