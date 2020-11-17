الثلاثاء 17-11-2020
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الثلاثاء، 17-11-2020 01:10 م

طرق بسيطة جداً لمنع ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وعادةً ما يمنعون هذا من خلال تناول الأدوية الطبية، علماً أنه يمكن بلوغ الهدف نفسه باتباع بعض الخطوات الحياتية السهلة.

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وفي هذا الصدد، هنالك طرقاً يمكن اعتمادها للحد من هذه المشكلة، ومنها:

- اتباع نظام غذائي صحي:

حيث يكون النظام الغذائي لا يحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والدهون، ومن الأفضل في هذه الحالة تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وضرورة الحد من استهلاك المأكولات الغنية بالدهون.


- ممارسة التمارين الرياضية:

من الافضل ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، كما من المهم ايضا التخلص من الضغط النفسي والتوتر وكل أسباب الإجهاد، وذلك باعتماد بعض تقنيات الاسترخاء مثل المشي والاستماع إلى الموسيقى ومجالسة الأقارب والأصدقاء، فضلاً عن النوم لمدة لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات في الليلة الواحدة.

 

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