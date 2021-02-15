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الإثنين، 15-02-2021 12:13 م

طرق بسيطة لتخفيف ألم الرأس الشديد

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الوكيل الاخباري - يعتبر ألم الرأس أو الصداع وحتى داء الشقيقة من أكثر الأوجاع شيوعاً في العالم. وعادة ما تتم تهدئته من خلال الاعتماد على الأدوية المسكّنة المعروفة. كما من الممكن اللجوء إلى طرق أخرى منها النوم والخلود إلى الراحة واتباع وسائل التخفيف من التوتر. لكن يبدو أن من المفيد أيضاً اتباع حيلة سهلة جداً، وتتمثّل بشرب الكثير من الماء، أي تناول كوب منه مرة كل ساعتين. فمن الممكن أن يكون سبب الوجع هو جفاف الجسم، مما يُحدث خللاً في مستوى السوائل والإلكتروليت فيه. وهو ما يمنع أعضاءه الحيوية من العمل بشكل صحيح وصحي. ولهذا من المفيد جداً ودائماً شرب كمية كافية من الماء تجنّباً للمشاكل الصحية وخصوصاً الصداع.

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كذلك من المهم الحرص دائماً على تناول الأطعمة الصحية، أي التي تخلو من الدهون الضارّة والسكريات. ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية. فهذا يساعد على الحد من التوتر وقد يدفع إلى الشعور بالعطش وشرب الماء، ويحد بالتالي من المعاناة من المشاكل المختلفة.

 

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