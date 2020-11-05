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الخميس، 05-11-2020 10:55 ص

طرق بسيطة للتأكد من صحة شعرك!

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الوكيل الاخباري - من الممكن معرفة ما إذا كان الشعر يتمتع بصحة جيدة أم لا من خلال بعض الحيل المنزلية البسيطة، فإن كنت تريد معرفة حالة شعرك دون اللجوء إلى الخبيرات، ننصحك بالقيام بهذه الخطوات:

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- انزع شعرة من الجذور وتفحّص الجذر، فإذا لاحظت أنه يحتوي على بصيلة فهذا يعني أن شعرك يتمتع بصحة جيدة أما عدم وجودها فيدل على أنه ضعيف، وأن عليك العناية به من أجل منع تساقطه.
ولهذا ننصحك بأن تتبع النظام الغذائي المتوسطي حيث أشارت دراسة حديثة إلى أنه يساعد على الحد من تساقط الشعر وضعفه وتلفه لأنه يمده بالكثير من المغذيات.

 

- من الضروري أن تتجنبي شد شعرك أثناء التسريح، لأن الشدّ يؤثر في قوة الجذور ويسبّب التساقط مع مرور الوقت. كذلك لا تعقدي شعرك على شكل ذيل الحصان المشدود لمدة طويلة مثلاً، واحرصي على فرده أو تصفيفه على شكل ضفيرة قبل النوم. ومن المهم أيضاً أن تتناولي الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذيته.

 

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