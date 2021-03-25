طرق بسيطة للشعور بالاسترخاء الفوري

الوكيل الاخباري - يشعر الكثيرون بين الحين والآخر بالتوتر لأسباب ترتبط بضغوط الحياة اليومية أو ربما بالعمل أو غير ذلك. لكن ما لا يعرفه هؤلاء هو أنه يمكن التخلص من هذا الشعور بشكل فوري من خلال ممارسة بعض التمارين.

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* التمرين الأول:

- يجب الجلوس ووضع اليدين على البطن.

- تنشّق الهواء عبر الأنف مع شدّ البطن والعد حتى الرقم 4.

- لفظ الهواء ببطء من طريق الفم مع نفخ البطن والعد من 1 إلى 4. ومن المفيد تكرار هذا التمرين 3 مرات يومياً.



* التمرين الثاني:

- الاستماع إلى صوت رقيق يروي قصة ما وتخيّل مشاهدها.

- يجب الجلوس مع إغماض العينين وتصوّر المشاهد والروائح وغير ذلك. فالتركيز على التفاصيل مع التنفس الهادئ يمكن أن يساعد على الشعور بالاسترخاء.

ويُشار إلى أن من المفيد ممارسة أحد هذين التمرينين في المساء، لأن هذا يساعد على الشعور بالهدوء والخلود إلى النوم.

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