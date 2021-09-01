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الأربعاء، 01-09-2021 03:01 م

طرق تجنبكم الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

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الوكيل الإخباري - كشف موقع "ميديك فوريوم" عن طريقة عالم الأحياء الأسترالي ديفيد سينكلير، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، لإطالة العمر وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب.

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يوصي عالم الأحياء بالصوم المتقطع، البقاء دون طعام لفترة من الوقت، الذي يعمل على تنشيط العمليات الفيزيولوجية التي تحفز الجينات لإطالة العمر، مما يجبر الجسم على محاربة الشيخوخة والمرض، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة متوسط العمر المتوقع، وذلك عن طريق تقليل كتلة الدهون الحشوية وتحسين وظيفة المناعة.

 

ويرتبط الاستهلاك المتكرر للسكر والكربوهيدرات البسيطة ارتباطا إيجابيا بالأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، بينما يعمل الحد من السكر في النظام الغذائي على إبطاء عملية الشيخوخة، ويمنع أمراض التمثيل الغذائي ويحسن الصحة العامة.

 

تحتوي الخضار الورقية الخضراء على مركبات الفلافونويد والكاروتينات المضادة للسرطان، كما أنها غنية بمركبات فريدة تسمى الجلوكوزينات التي تتحلل لتشكل مركبات مقاومة للسرطان، وبذلك يعد الاستهلاك اليومي للخضار الخضراء أحد أبسط الطرق وأكثرها فاعلية لتحسين الصحة من خلال توفير الوقاية من السرطان.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الريسفيراترول، وهو فينول طبيعي يعمل كمضاد للأكسدة، قادر على تنشيط جين طول العمر "إس إي آر تي 1"، مما يطيل من عمر الخلية، ويحمي من ارتفاع ضغط الدم، ويقلل من التعرض لأمراض القلب، والسمنة، ويحسّن من حساسية الأنسولين، ويشير الخبراء إلى أن الريسفيراترول يتواجد في بعض الأطعمة، مثل: العنب والتوت بأنواعه، والشوكولاتة الداكنة والكاكاو، والمكسرات والفول السوداني.

 

المصدر - لبنان 24 

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