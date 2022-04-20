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الأربعاء، 20-04-2022 09:57 م

طرق تخفيف آلام المعدة أثناء الصيام

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الوكيل الإخباري - آلام المعدة هي استجابة طبيعية للجوع، إنها إشارة طبيعية من الجسم نتيجة الحاجة إلى تناول الطعام. ومن الممكن أن تحدث آلام المعدة نتيجة حالات أخرى، مثل الجفاف وقلة النوم والقلق.

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ونادراً ما لا تحتاج آلام المعدة أثناء الصيام إلى رعاية طبية، لأنها تزول عادة بمجرد تناول الطعام.

 

في السطور التالية، نستعرض معاً طرق تخفيف آلام المعدة أثناء الصيام:

 

أسباب آلام المعدة أثناء الصيام تحدث آلام المعدة نتيجة إطلاق الدماغ لهرمون يسمى "الجريلين"، استجابةً للمعدة الفارغة؛ ويشي هذا الهرمون إلى الجسم بضرورة إفراز أحماض المعدة لهضم الطعام.

 

لكن إذا لم يتم تناول الطعام، تبدأ أحماض المعدة في مهاجمة بطانة المعدة، مما يسبب آلام الجوع. وأظهرت الدراسات أن هرمون الجريلين يزيد الجوع بنسبة تصل إلى 30 في المائة عند إعطائه للبالغين. والغريب في الأمر، أنه يمكن أن تحدث آلام الجوع حتى عندما لا يحتاج الجسم إلى السعرات الحرارية، وذلك لأنَّ هرمون الجريلين يتفاعل مع هرمون الأنسولين الذي ينظّم نسبة السكر في الدم، فيؤدي انخفاض مستويات الأنسولين إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين، وبالتالي الشعور الجوع.

 

هذا وتحتوي الوجبات السريعة على كميات عالية من السكر والكربوهيدرات البسيطة، لذلك يؤدي تناولها إلى ارتفاع حادّ في مستويات الأنسولين، يليه انخفاض سريع، ثم يرتفع هرمون الجريلين، على الرغم من أن الطعام كان قد تمَّ تناوله قبل ساعة أو نحو ذلك، وبهذه الطريقة، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام رديء الجودة إلى زيادة الجوع والتسبب في استجابة الجسم للآلام.

 

ويؤدي الجفاف الذي ينتج عن الصيام إلى الإصابة بآلام المعدة الشديدة، إضافة إلى الإصابة بالدوار في بعض الأحيان.


طرق تخفيف آلام المعدة أثناء الصيام

 

1-تناول وجبة سحور متكاملة تضم كربوهيدرات وألياف وبروتينات، مع الحرص على تناولها قبل النوم بساعتين؛ منعاً لإفراز حمض المعدة أثناء النوم، مما يُسبب آلام المعدة وانتفاخها وحرقة المريء.

 

2-شرب كمية كافية من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور، علماً أنه يجب عدم التركيز على شرب الماء أثناء السحور فقط؛ لأن شرب الكثير من الماء في وقت قصير يؤدي إلى زيادة التبول وعدم استفادة الجسم من الماء، وهو ما ينتج عنه الجفاف وآلام المعدة أثناء الصيام.

 

3-تجنّب تناول السكريات قبل وأثناء السحور، منعاً لإفراز المزيد من الأنسولين، مما ينتج عنه زيادة هرمون الجريلين الذي يُسبب زيادة الشعور بالجوع وآلام المعدة. 4-تجنّب المشروبات المدرة للبول خلال السحور، مثل الكافيين والمشروبات الغازية؛ منعاً للإصابة بالجفاف.


 




 

 


 

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