طرق تساعد على فتح شهية الطفل على الطعام

الوكيل الإخباري - الغذاء الصحي للطفل هو أساس نموه بشكل صحي وسليم، وهو مهم لتقوية حواسه وتعزيز مهاراته ليصبح قوي البنيان والعقل، ومع هذا فإن مشكلات تناول الأطفال لطعامهم لا تنتهي، سواء رفض الطعام الصحي أو فقدان الشهية .

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خمس نصائح مُجربة، لكي يتناول طفلكِ الطعام الصحي بسهولة:

1- في البداية، تحلي بالصبر وتحكمي في انفعالاتكِ، خاصة عند إدخال أصناف جديدة إلى نظام صغيركِ الغذائي، وفي حالة رفضه، كرري المحاولة معه مرارًا وتكرارًا، لأن الصغار سرعان ما يغيرون آراءهم فلا تيأسي، ويمكنكِ أيضًا تقديم الصنف المرفوض له عند شعوره بالجوع، حتى يضطر إلى تناوله ولا يرفضه.

2- خذي رأي طفلكِ في الطعام الذي يريد تناوله من وقت لآخر، ولا تجبريه، حتى لا يرفض ويتبع معكِ أسلوب العند، فقدمي له الطعام على هيئة بوفيه مفتوح يختار منه ما يشاء والكمية التي يستطع تناولها فقط.

3- كوني محددة عند توجيه سؤالك عن الطعام لطفلكِ، اسأليه بشكل مباشر عما إذا كان يريد تناول الطعام الموجود لديكِ أم لا، لأنه عند سؤالك له بشكل عام عما يريد أن يأكل، من الممكن أن يجيبكِ بأنه يريد أن يأكل طعامًا آخر، وبالتأكيد سيلجأ إلى نوعية الأكل غير الصحي مثل الشيبسي أو الشوكولاتة عكس الأصناف التي تريدين أن تعطيها له.

4 - أشركي طفلكِ معك عند شراء وإعداد الطعام، لأنه عند مساعدة طفلك لكِ في تجهيز الطعام تتكون لديه الرغبة والشغف لتناول ما تم طهيه بيده، وحاولي دائمًا الابتكار في طريقة تقديم الطعام، وعند عمل الكيك أو المخبوزات أو البيتزا، ضعيها في قوالب بأشكال وقطع تناسب الصغار، وكذلك استخدمي الألوان الطبيعة والأطباق الملونة، لأن لها دورًا قويًا في جذب الطفل إلى تناول الطعام بشهية مفتوحة والاستمتاع بوقت الأكل.

5- غيري من هيئة الفواكه عند رفض طفلكِ تناولها، فيمكنكِ تقطيعها على هيئة أشكال مختلفة مثل الشرائح أو المكعبات أو وضعها مع الزبادي أو الجيلي، فمعظم الأطفال يحبون تناوله، وهناك أنواع من الفواكه يمكنكِ وضعها مع الجبن، وأبسط الحلول أن تقدميها له في هيئة عصير أو آيس كريم الفواكه الصحي.



المصدر - سوبر ماما



