طرق تسكين ألم الأذن عند الأطفال في المنزل

الوكيل الإخباري - ليس من السهل اكتشاف علامات وجود التهاب بالأذن لدى الأطفال خاصة وأن أوجاع الأذن شائعة لدى الرضع والأطفال الصغار والتي يمكن أن تكون تجربة مؤلمة للأم ومقلقة جداً خاصة عندما لا نستطيع معرفة أسبابها. ولكن مع قليل من المعرفة سوف نفهم لماذا قد يعاني طفلك من أوجاع الأذن وما يمكنك القيام به لمساعدته وتسكين الألم.

اضافة اعلان

• أعراض تلاحظها الأم في حال إصابة طفلها بألم في الأذن



1. قد يعاني الطفل من فقدان الشهية.

2. صعوبة في النوم وخاصة في الليل.

3. ارتفاع درجة الحرارة.

4. خروج إفرازات من الأذن بشكل ملحوظ.

5. أيضا قد يشعر الطفل في صداع بالراس.

6. الطفل قد يشد أذنيه.

7. مشاكل في السمع.

• أسباب إصابة طفلك بالتهاب في الأذن



1. السبب الأكثر شيوعاً لوجع الأذن هو العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

2. دخول الماء داخل الأذن خاصة وقت الاستحمام.

3. انسداد الأذن بالشمع أو دخول أي جسم غريب داخلها وعدم المحافظة على نظافتها.

4. استخدام الأعواد القطنية قد يسبب خدش أو جرح في الأذن الحساسة.

• طرق "لتسكين "وجع الأذن لطفلك في المنزل



1. كمادات الماء الدافئ: قومي بوضع كمادات ماء دافئ على الأذن وما حولها من أجل تخفيف الألم.

2. خل التفاح المخفف: اخلطي ملعقتين من الخل مع ملعقتين من الماء، ويتم وضع قطعة من القطن داخل الأذن بعد أن تغمس في خليط خل التفاح والماء واتركيها لبضع دقائق.

3. قطرات زيت الزيتون: قومي بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ أو الفاتر في أذن الطفل المصابة.

4. لا تجعلي طفلك مستلقياً على ظهره: ضعي طفلك ليرتاح في وضع مستقيم بدلاً من وضعية الاستلقاء حيث سيعمل ذلك على تخفيف الضغط والألم على الأذن، إذ أن نومه في وضع الجلوس يساعد كثيراً على تصريف أي سوائل داخل الأذن ويخفف أيضا من وجعها.





المصدر- سيدتي