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الأحد، 12-06-2022 02:25 م

طرق تشخيص وعلاج قرحة المعدة

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الوكيل الإخباري - قرحة المعدة من أكثر أنواع الأمراض المعوية انتشاراً لتعدد أسباب الإصابة بها، كما أنها تعد مرض مزمن يصيب الشفاء التام منه، ولكن المهم معرفته أنها مرض معوي يمكن أن يؤثر على نمط الحياة ككل، لذلك يجب السيطرة عليها والتخفيف من حدتها ومنع تفاقمها.

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الأشعات المقطعية والمنظار الداخلي من أبرز طرق تشخيص قرحة المعدة، والعلاج يكون، كالتالي:


- معرفة المسبب المرضي والسيطرة عليه.
- يصرف الطبيب أدوية تقلل من الأعراض، وأدوية مقاومة جرثومة المعدة، والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.
- إتباع نمط غذائي صحي.

 

يتضح أن أي مرض معوي مهما كانت طبيعته ومنها قرحة المعدة التي تعد مرض شائع، يجب السيطرة عليه والحرص على علاجه لتفادي أي مضاعفات خطيرة على الصحة، ويكون ذلك من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

 

 

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