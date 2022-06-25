طرق تشخيص وعلاج قرحة المعدة

الوكيل الإخباري - قرحة المعدة مرض معوي شائع من حيث الإصابة، لها أسباب عدة، وهي مرض يصعب الشفاء منه، وتتكرر الإصابة بها، ويمكن أن تسبب قرحة المعدة عدداً من المضاعفات الخطيرة على الصحة العامة، وصحة الجهاز الهضمي خاصة.

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حسب موقع "ويب طب" فإن هنالك أسباب عدة تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة، وهي:



- يتواجد في المعدة ما يسمى جرثومة المعدة، وعادة ما تكون ضمن نطاق معين في نشاطها وتأثيرها، وفي حال زيادة نشاطها فإنها تسبب قرحة المعدة.

- التغذية لها دور كبير ورئيسي في الإصابة بقرحة المعدة، والنظام الغذائي الصحي يقي بالطبع منها، أما الأغذية غير الصحية فإنها تسببها.

- الإصابة بالعدوى البكتيرية المعدية التي يمكن أن تنتقل بين الأشخاص، أو يتم التقاطها من الطعام والشراب الملوث من مسببات القرحة.

- التهابات المعدة يمكن أن تتطور لتصبح قرحة في المعدة.

- الإصابة بالعدوى الفيروسية التي تسبب الداء البطني، تحدث مضاعفاتها نتيجة لعدم السيطرة عليها، فتسبب قرحة في المعدة.

- الإفراط في تناول الأدوية وخاصة المسكنات الطبية تسبب قرحة المعدة.

- التعرض المتكرر للضغوط النفسية يؤثر على المعدة، ويسبب القرحة.

بعد عمل الأشعة والمناظير والتحاليل الطبية، يتم تشخيص الحالة الصحية ومدى تضرر جدار المعدة وحدوث القرحة، ثم يصف الطبيب مجموعة من الأدوية ومنها:



- المضادات الحيوية.

-العلاج بواسطة الأدوية المضادة لإفراز أحماض المعدة.

والأهم عمل تغيير في عادات الأكل واتباع نظام حياة صحي.

وبعد كل تلك الإجراءات فإن قرحة المعدة يمكن أن تلتئم خلال ثلاث أسابيع إلى ثلاثة شهور حسب الحالة الصحية.



وأخيراً من المهم عليك عزيزتي القارئة العمل على وقاية نفسك من قرحة المعدة، فدوماً يقال إن الوقاية خير من العلاج، وذلك لأن المعدة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الإصابة بالقرحة، حيث ستصبح حساسة أكثر، ويمكن أن يتكرر الإصابة بالقرحة. وعليك المتابعة مع الطبيب المختص عند ظهور أي أعراض لقرحة المعدة، فلكما كان العلاج مبكراً ارتفعت نسبة الشفاء.

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