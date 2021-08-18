طرق حماية مرضى الزهايمر من ضلال الطريق

الوكيل الإخباري - ضلال الطريق من الأمور الشائعة بين الأشخاص الذين يعانون من الخرف، ويمكن أن يحدث هذا السلوك في أي مرحلة من مراحل مرض الزهايمر، وإذا كان أحد الأشخاص المقربين لديك مريضًا بالزهايمر، فسيكون عرضة لخطر أن يضل الطريق، حتى لو لم يفعل في الماضي مطلقًا.

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* أسباب خروج المصاب بالزهايمر؟

1 - الضغط النفسي أو الخوف: قد يتجول المصاب كرد فعل على بيئة غير مألوفة أو مفرطة التحفيز أو بسبب ضجيج عالِ أو موقف لم يتفهمه.

2 - البحث: قد يتجول أثناء البحث عن شخص أو شيء ما.

3 - الملل: قد يبحث عن شيء للقيام به.

4 - الاحتياجات الرئيسية: قد يبحث عن الحمام أو المواد الغذائية أو قد يرغب في التنزه في الهواء الطلق.

5 - تتبع الأنشطة السابقة: قد يحاول الذهاب إلى العمل أو القيام بالأعمال المنزلية أو شراء متطلبات من البقالة.

* كيف يمكن وقاية المصاب بالزهايمر من مخاطر التجول وضلال الطريق؟

ليس حتميًا أن يكون التجول من الأمور الضارة إذا حدث في بيئة آمنة وخاضعة للمراقبة، ومع ذلك يمكن أن يسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.

لمنع التجول غير الآمن ينبغي تحديد سبب حدوثه، وعلى سبيل المثال، إذا كان يتجول في نفس الوقت يوميًا أو عندما يشعر بالملل، فقم بالتخطيط لأنشطة هادفة لجعله يشعر بالمشاركة بشكل أفضل

* حافظ على سلامته

لا يمكن دائمًا منع التجول، وللحفاظ على سلامته، قم بما يلي:

1- قلل من المخاطر

قم بإزالة الأخطار التي قد تؤدي إلى التعثر مثل السجّاد والأسلاك الكهربائية الطويلة، وضع الأضواء الليلية لمساعدة من يتجولون ليلاً، كما يمكنك تركيب بوابات على السلالم لمنع السقوط.

2- ثبّت أجهزة إنذار وأقفال

تتوفر أجهزة مختلفة لتنبيهك بأنه يتحرك؛ حيث يمكنك وضع أغطية الأرضيات المزودة بإنذار حساس تجاه الضغط على باب غرفته أو بجوار سريره، ووضع أجراس الإنذار على الأبواب واستخدام السدادات التي تمنع عبث الأطفال على مقابض الأبواب، وإذا كان يميل إلى فتح الأبواب، فيمكنك تثبيت أقفال منزلقة بعيدًا عن مستوى بصره.

3- قم بتمويه الأبواب

قم بوضع ستائر قابلة للإزالة على الأبواب أو تمويه الأبواب مستخدمًا طلاء أو ورق حائط يتطابق مع الجدران المحيطة به، كما قد يساعد وضع علامات على الأبواب أيضًا.

4- استخدم أحد أجهزة تحديد المواقع

فكّر في أن تجعله يرتدي أحد أجهزة تحديد المواقع أو غيرها من الأجهزة التي يمكن أن ترسل تنبيهات إلكترونية حول موقعه، وبالتالي، في حالة تجوله، فسيساعدك جهاز تحديد المواقع في العثور عليه بسرعة.

* كيف تضمن عودته بأمان؟

قد يصعب العثور على المتجولين الذين يضلون الطريق لأنهم غالبًا ما يتفاعلون بأسلوب غير متوقع، على سبيل المثال، قد لا يطلبون المساعدة أو لا يردون على مكالمات من يبحث عنهم، وبمجرد العثور عليهم، قد لا يتذكرون أسماءهم أو المكان الذي يعيشون فيه.

المصدر - صحتك