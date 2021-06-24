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الخميس، 24-06-2021 04:05 م

طرق زيادة وزن الرضيع

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الوكيل الإخباري - يُولد معظم الأطفال بعد اكتمال مدة الحمل التي تقارب 38-40 أسبوعاً، وتتراوح أوزانهم ما بين 2.7-4كغم تقريباً، ولكن من الممكن أن يولد الطفل بوزن أعلى من 4كغم أو أقل من 2.7 كغم وتكون صحته جيدة.

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ومن المتوقع أن يفقد المواليد بعض الوزن في أول 5-7 أيام من الحياة، وتعتبر خسارة ما يعادل 5٪ من الوزن عند الولادة أمراً طبيعيأ بالنسبة للرضع حديثي الولادة الذين يعتمدون على الحليب الصناعي، أما بالنسبة للرضع حديثي الولادة الذين يعتمدون على حليب الأم فتعتبر خسارة 7-10٪ طبيعية بالنسبة لهم

 

هناك العديد من الأشياء البسيطة التي ثبتت فعاليتها للمساعدة على زيادة وزن الرضيع، ومنها ما يأتي:

 

 1 - التقليل أو عدم إدخال الأطعمة الصلبة إلى غذاء الطفل، وخاصة إذا كان الطفل أصغر من 6 أشهر؛ وذلك لأنّ معظم الأطعمة الصلبة تحتوي كمية أقل من السعرات الحرارية والمواد المغذية مقارنة بحليب الثدي، وخاصة أنّ هذه الأطعمة تُعطى كخيارٍ بديلٍ للحليب وليس إلى جانبه.

2- نوم الأم إلى جانب طفلها لما لذلك من دورٍ في زيادة إفراز هرمون الحليب وبالتالي إرضاع الطفل.

3 - تدليك جسم الطفل؛ حيث إنّ تدليك الطفل يساعد على تحسين الهضم وزيادة الوزن.

4 - حمل الطفل لأطول فترة ممكنة خلال اليوم؛ إذ يساعد ذلك على الحصول على أكبر قدر من ملامسة جلد الأم مع جلد الرضيع وقد تبين أن هذا الأمر يساعد على زيادة الوزن.

5 -  إرضاع الطفل بشكل متكرر؛ حيث يزيد الإرضاع المتكرر من تناول الطفل للحليب، ويُنصح بإرضاعه على الأقل كل ساعتين خلال النهار و مرة واحدة على الأقل في الليل.

6 - السماح للطفل بإنهاء الرضاعة من الثدي من جانب واحد تماماً قبل تقديم الآخر عن طريق انتظار الطفل لإعطاء بعض الإشارات الدالة على انتهائه من الرضاعة؛ كأن ينام الطفل أو يسحب نفسه بعيداً عن الثدي دلالة على الشبع.

7 - ومن المهم إعطاء الطفل فترة كافية للانتهاء من الرضاعة من جانب واحد من الثدي قبل تقديم الجانب الآخر لأن ذلك يساعد على إرضاع الطفل الحليب الغني بالسعرات الحرارية التي تزيد من فترة الشبع بعد الرضاعة وتساعد على المباعدة بين الرضعات.

8- تدليك الثدي والضغط باليد عليه أثناء الرضاعة الطبيعية.

9- الضغط باليد لبضع دقائق على الثدي قبل البدء بالرضاعة الطبيعية؛ وذلك للمساعدة على إزالة بعض الحليب الذي يفرز في بداية الرضاعة والذي يحتوي على سعرات حرارية أقل.

 

المصدر - موضوع

 




 

 


 

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