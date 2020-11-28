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السبت، 28-11-2020 12:46 م

طرق صحية للتخفيف من التوتر .. منها التنفس العميق

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الوكيل الإخباري _ يعد التوتر والإجهاد من اكثر المشاكل الشائعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، حيث ان هناك 5 طرق صحية لإدارة التوتر:

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1. التنفس العميق

 

2. ممارسة الرياضة وأى نشاط بدني
 
3. الامتنان على الأشياء الإيجابية في حياتنا
 
4. انتبه إلى إشارات جسمك
 
المصدر : اليوم السابع  

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