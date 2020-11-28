طرق صحية للتخفيف من التوتر .. منها التنفس العميق

الوكيل الإخباري _ يعد التوتر والإجهاد من اكثر المشاكل الشائعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، حيث ان هناك 5 طرق صحية لإدارة التوتر:
1. التنفس العميق
2. ممارسة الرياضة وأى نشاط بدني اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
3. الامتنان على الأشياء الإيجابية في حياتنا
4. انتبه إلى إشارات جسمك
المصدر : اليوم السابع
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