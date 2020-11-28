طرق صحية للتخفيف من التوتر .. منها التنفس العميق

الوكيل الإخباري _ يعد التوتر والإجهاد من اكثر المشاكل الشائعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، حيث ان هناك 5 طرق صحية لإدارة التوتر:

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1. التنفس العميق



2. ممارسة الرياضة وأى نشاط بدني



3. الامتنان على الأشياء الإيجابية في حياتنا



4. انتبه إلى إشارات جسمك



المصدر : اليوم السابع

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