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الأربعاء، 01-06-2022 03:01 م

طرق طبيعية لتخفيف آلام النمو عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - تعد آلام النمو مشكلة شائعة عند الأطفال، غالبًا ما تحدث في الساقين، لا يزال سبب الشعور بها غير معروفًا للأطباء حتى الآن، لكنهم قادرون على تخفيفها بوصف بعض العلاجات المنزلية.

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تتسم آلام النمو عند الأطفال بمجموعة من المواصفات، وهي:

- تظهر على هيئة خفقان في عضلات الساقين، وليس في المفاصل.
- تحدث ليلًا وتختفي في الصباح.
- يزداد الشعور بها بين الأطفال كثيري الحركة والنشاط.
- يعاني منها الأطفال الذين يعانون من مرونة المفاصل بشكل أكبر.

 

متى تحدث آلام النمو عند الأطفال؟
تبدأ آلام النمو في الظهور على الأطفال في الأعمار التالية:
- سن ما قبل المدرسة: 3 - 5 سنوات.
- سن المدرسة: 6 - 11 عامًا.

 

الفتيات والأولاد- أيهما أكثر معاناة من آلام النمو؟
ثبت أن الفتيات أكثر عرضة للشعور بآلام النمو مقارنة بالذكور.

 

متى تختفي آلام النمو عند الأطفال؟
تختفي هذه الآلام لدى الأطفال عند بلوغ عمر 12 عامًا، لأن في هذا السن يتوقف الجسم عن النمو.

 

طرق طبيعية لتخفيف آلام النمو عند الأطفال
هناك علاجات منزلية فعالة في تخفيف آلام النمو عند الأطفال، أبرزها:
1- تدليك ساق الطفل بلطف.
2- عمل كمادات دافئة على موضع الألم عند الطفل.
3- تشجيع الطفل على ارتداء الأحذية الرياضية، بشرط أن تكون مناسبة لمقاس قدميه.
4- تحميم الطفل بالماء الدافئ قبل النوم.

 

الكونسلتو 

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