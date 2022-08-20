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السبت، 20-08-2022 03:23 م

طرق طبيعية لخفض الكوليسترول

طرق-خفض-الكوليسترول


الوكيل الإخباري - ان ارتفاع الكوليسترول يحدث عندما يكون لديك الكثير منه في الدم. غالبا لا تظهر علامات ارتفاعه، ويظل خطرا خفيا يؤثر على حياة الملايين.

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وينقسم الكوليسترول إلى الكوليسترول الجيد الذي يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والكوليسترول السيئ الذي يسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والدهون الثلاثية وهي مادة دهنية تشبه الكوليسترول السيئ.

يمكن أن يحدد فحص الدم ما إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة للغاية. الكوليسترول غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

تناول نظام غذائي صحي
هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. جنبا إلى جنب مع هذه، قلل من جميع الأطعمة المصنعة، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الملح والسكر.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في دقيق الشوفان والفاصوليا والتفاح وبراعم بروكسل تقلل من امتصاص الكوليسترول في الدم.

تقليل الوزن
هذا ضروري إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. زيادة الوزن، وخاصة حول البطن، تزيد من نسبة الدهون الحشوية التي يمكن أن تؤثر على الكبد.
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فستكون مستويات الكوليسترول لديك أعلى مما قد يؤثر سلبا على الشرايين والأوعية الدموية.

 

توقف عن التدخين
يزيد التدخين من الضغط على قلبك ومعدل ضربات قلبك، مما يضاعف الآثار الضارة لتراكم الكوليسترول في جدران الشرايين وعلى جدارها.

وجد الباحثون أن الإقلاع عن التدخين يحسن مستويات الكوليسترول الحميد عن طريق تحسين الدورة الدموية ووظيفة الرئة.

 

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