الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

شمول 30 حيازة زراعية بالضمان الاجتماعي

الملك يبدأ جولة أوروبية الاثنين المقبل

وزارة الأشغال تعلن صرف كافة المطالبات المستحقة للمقاولين

الكويت ترفع قيود كورونا للمحصنين

توقعات بانخفاض الكميات المنتجة من الزيتون بالطفيلة

بلدية إربد تباشر بصيانة عدد من الطرق قبل حلول الشتاء

الاحتلال يهدم أساسات جدار ومنشأة تجارية في سلوان

الفحوصات الإيجابية اعلى من 5% لليوم الثالث في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الحكومة : سيتم دراسة ملفات الاستيداع للمعلمين

الأربعاء، 20-10-2021 03:36 م

طرق طبيعية للحفاظ على شعرك من الشيب المبكّر

أسباب-ظهور-الشيب-المبكر-800x549


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن أبرز النصائح لتجنّب الإصابة بالشيب المبكر، وأبرزها:

اضافة اعلان

 

الابتعاد عن التلوث
يمثل التلوث أحد أهم الأسباب التي يمكن أن تسبب الشيب، حيث يجعل بصيلات الشعر ضعيفة وغير قادرة على إفراز اللون الأسود للشعر.

 

تجنب الإجهاد والتوتر
يمكن أن يكون الشيب المبكر للشعر ناتجا عن ارتفاع ضغط الدم والتوتر والقلق. الشعر الذي يتساقط بسبب الأسباب المذكورة أعلاه يمكن أن ينمو مرة أخرى بلون أبيض.


الإقلاع عن التدخين
كشفت دراسات طبية عن علاقة وثيقة بين شيب الشعر والتدخين لجميع الفئات العمرية، حيث أظهرت بعض الدراسات بأن المدخنين أكثر عرضة بـ 2.5 مرة لبدء ظهور الشعر الرمادي قبل سن الـ30، مقارنة بغير المدخنين، لذا يُنصح بالإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الأماكن التي تعج بالمدخنين.

 

النظام الغذائي الصحي
قلة الفيتامينات في الجسم وضعف في عناصر الحديد والزنك، يمكن أن يسبب شيب الشعر وتساقطه. كما يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات النحاس إلى ظهور الشيب المبكر. من ناحية أخرى، قد تسهم الأطعمة المعبأة أو المكررة أو المصنعة في زيادة الشيب.


تجنب منتجات الشعر الكيميائية
يمكن أن تسهم صبغات الشعر الكيميائيّة والشامبو في ظهور الشيب المبكر، حيث تحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات ضارة تقلل من صبغة الميلانين. يعتبر بيروكسيد الهيدروجين، الذي يستخدم في العديد من صبغات الشعر، إحدى هذه المواد الكيميائية الضارة. من خلال التشخيص والعلاج الصحيح، يمكن إيقاف تحول الشعر للون الأبيض، وعكس مساره في بعض الحالات.


غسل الشعر بالماء النظيف
يمكن أن يُضعف الماء الملوث الجذور ويمكن أن يضر بشعرنا، حيث يرطب الماء النظيف أجسامنا وينظم الدورة الدموية لدينا ويزيت بصيلات الشعر. فالماء هو المصدر الرئيس للمعادن التي تعتبر أهم العناصر الغذائية للشعر. 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
man-sleeping

لمحبي السرير والنوم.. وظيفة بـ30 ألف دولار

127-120915-asthma-obesity-children_700x400

بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو

20211020104114669MJ

تهدد بالعمى... علامات تنذر بانفصال شبكية العين

1621812497_176_79355_2019_11_3_22_51_54_928

مشكلة شائعة في الفم تزيد خطر الإصابة بالسرطان

فطريات-القدم-1200x675

علاج فطريات القدم بطرق طبيعية

coconut_rice_40744_16x9

أهم الأسباب التي تدفعك لعدم التخلي عن الأرز في نظامك الغذائي

أخبار متعلقة
LAILA

عادات يومية يمكن أن تضر بصحة الكلى .. منها العقاقير

ظغط الدم

مكوّن غذائي ينبغي تجنبه لخفض ضغط الدم

تدخين

طبيب يحدد الطريقة الأفضل للإقلاع عن التدخين

90168Image1-1180x677_d

ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

900x450_uploads,2021,10,06,6c06f44628

الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن.. دراسة تفسر الأسباب