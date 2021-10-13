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الأربعاء، 13-10-2021 03:39 م

طرق علاج الاكتئاب الشتوي

علاج_الاكتئاب_الشتوي


الوكيل الإخباري - مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني كثيرون من الاكتئاب الموسمي، لكن من الممكن التغلب عليه بطرق طبيعية أو باستخدام بعض العلاجات الحديثة.

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على عكس الحالات الخفيفة من "كآبة الشتاء"، فأعراض الاكتئاب الموسمي قد تجعل من الصعب أداء الوظائف، وتبدأ بما يسمى "الأعراض الخضرية" وهي زيادة الشهية والاشتياق إلى الكربوهيدرات، مثل البطاطس المقلية أو الآيس كريم، والرغبة في النوم ساعات أطول وصعوبة الاستيقاظ في الصباح والشعور بالإرهاق في العمل.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، ذكر العديد من المتخصصين في هذا المجال أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتحسن هذه الحالة، على رأسها:


1 - العلاج بالضوء الساطع الذي يتضمن عادةً الجلوس قرب جهاز يسمى "صندوق ضوئي" مدة نصف ساعة تقريباً كل صباح. ويعتبر العلاج الأكثر فعالية، حيث وجدت إحدى الدراسات على مدار أربعة أسابيع أن %61 من 33 مريضاً تلقوا العلاج بالضوء الساطع اختفت أعراضهم، مقارنة بـ%32 ممن تلقوا علاجاً وهمياً.
عادةً ما يتم العلاج بالضوء الساطع خلال أواخر الخريف والشتاء، لكن يمكن استخدامه أيضاً في أوقات أخرى من العام.
2 - أوصى د.بول إتش ديسان الأستاذ المساعد في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل بأنه إذا كانت لديك مشكلات صحية، مثل مرض السكري وأمراض العين من الأفضل استشارة طبيبك قبل استخدام العلاج بالضوء الساطع.
3 - أخذ مضادات اكتئاب، وسيكون من الأفضل طلب التوجيه من تخصصي الرعاية الصحية ليستفيد الأشخاص الذين يعانون نوبات اكتئاب شديدة من الأدوية.
4 - استخدام أجهزة محاكاة ضوء الشمس التي تساعدك على الاستيقاظ عن طريق زيادة كمية الضوء تدريجياً في غرفة نومك، لأنها أكثر فاعلية من صندوق الضوء، وفقاً لدراسة أجريت عام 2001.
5 - استخدام أجهزة تسمى مولد الأيونات السالبة، حيث ارتبطت الجرعات العالية من الأيونات السالبة بانخفاض درجات الاكتئاب في بعض الدراسات.
6 - تناول مكملات فيتامين "د" إذا كان متدنياً بعد إجراء فحص الدم.
7 - التنزه بانتظام والاستمتاع ببعض الضوء.
8 - المشي في الخارج من 20 الى 30 دقيقة يومياً.
9 - خلق بيئة مريحة ودافئة مع الأشخاص الذين تحبهم.
10 - اجعل منزلك مكاناً أكثر راحة لقضاء الأيام الباردة القادمة.

 

المصدر - لبنان 24 

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