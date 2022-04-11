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الإثنين، 11-04-2022 02:33 م

طرق علاج الانتفاخات في رمضان

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الوكيل الإخباري - تحدث الانتفاخات عندما تتجمع الغازات داخل النظام الهضمي، وهو عملية طبيعية تحدث عند ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشرب.

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وعادة ما تتكوّن الانتفاخات من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وأحياناً الميثان.

 

وفي المتوسط، يعاني الناس من انتفاخ البطن بين 13 و21 مرة يومياً؛ وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، ولكن بعض الظروف مثل متلازمة القولون العصبي، وأمراض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن تتسبب في زيادة الانتفاخات.

 

هذا وتكثر حالات انتفاخات البطن المتكررة خلال شهر رمضان، نتيجة العديد من العادات الغذائية الخاطئة طرق علاج الانتفاخات في رمضان:

 

أسباب انتفاخات البطن في رمضان

 


- التدخين.

- شرب المشروبات الغازية.
- الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة.
- تناول أطعمة تسبب الانتفاخات مثل: الفاصوليا والبروكلي والكرنب والحبوب والحليب ومنتجات الألبان والخرشوف والعدس والذرة والزبيب والقمح والتفاح.

 

طرق علاج الانتفاخات في رمضان

 

- ضبط النظام الغذائي
إذا كان نظامك الغذائي يشتمل على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها؛ فحاولي استبدال الكربوهيدرات الأسهل في الهضم بها، مثل: الأرز والموز، وهي بدائل قد تقلل من انتفاخ البطن.


- تناول وجبات أصغر
يمكنك تقسيم وجبتي الإفطار والسحور في رمضان إلى خمس وإلى 6 وجبات أصغر؛ بدلاً من تناولهما دفعة واحدة؛ مما يسهل عمل الجهاز الهضمي.


- عدم ابتلاع الهواء
تجنّب القيام بأي شيء قد يزيد من كمية الهواء التي تبتلعينها، مثل: التحدث أثناء تناول الطعام، أو فتح الفم أثناء المضغ، وتأكدي جيداً أنك مضغت طعامك بشكل صحيح، مع تجنّب التدخين.


- شرب الكثير من الماء
البقاء رطبة يمكن أن يساعدك على تجنّب الإمساك الذي ينتج عنه الانتفاخات.


- ممارسة الرياضة بانتظام
يجد بعض الأشخاص أن ممارسة الرياضة تساعد على تعزيز الهضم، ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن في رمضان.

 

سيدتي

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