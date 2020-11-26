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الخميس، 26-11-2020 11:45 ص

طرق غريبة لوقف العطس المتكرر

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الوكيل الإخباري- ينتج العطس من استجابة الأنف لبعض المؤثرات الخارجية وتهيّجه. وهذا ما يحدث لدى بعض الأشخاص عند تنشّق الغبار، حبوب اللقاح، العفن، وبر الحيوانات، العطور، وروائح الأطعمة الحارّة. كما أنه ينجم في كثير من الأحيان عن الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد.

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وفي زمن كورونا، يحذّر الأطباء من ضرورة الانتباه إلى طريقة العطس وإلى أهمية تخبئة الوجه عند فعل ذلك منعاً لانتشار الرذاذ الذي قد ينقل العدوى إلى اشخاص آخرين.


كذلك يشير بعض التقارير إلى طرق غريبة يمكن أن تساعد على وقف العطس المتكرر، ومنها تناول الطعام بعد تقسيمه إلى حصص صغيرة مع المضغ البطيئ، علماً أن الصلة بين هذا ووقف العطس لم تُكتشف علمياً بعد.


ومن الطرق الغريبة أيضاً، قول كلمة مضحكة بصوت عالٍ عند الرغبة في العطس. فهذا يمكن أن يشتت انتباه الدماغ عن هذا الفعل. إلا أنه لم يثبت نجاح هذه الطريقة مئة في المئة بعد.

ويمكن أيضاً الاعتماد على طريقة حك سقف الحلق لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ. كما من المفيد الضغط على الأسنان الأمامية باللسان. ويمكن وقف العطس المتكرر بقَرص الأنف أو الضغط عليه في المنطقة الواقعة أسفل الحاجبين، وخصوصاً في حال كان العطس ناجماً عن تنشّق الروائح.

 

المصدر: لها



 




 

 


 

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