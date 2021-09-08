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الأربعاء، 08-09-2021 09:13 م

طرق غير مباشرة لإدخال اللحوم في طعام الرضع

إدخال-الطعام-للطفل-الرضيع


الوكيل الإخباري - أوصى كثير من أطباء الأطفال في الولايات المتحدة بأهمية تناول الرضع للحوم البقر والبروتينات، ومن الأفضل تقديمها للطفل في عمر 8-10 شهور، لأن مخزون الحديد، الذي تراكم داخل الطفل في أثناء الحمل يبدأ في النقصان بعد الشهر السادس أو السابع، لذا يجب إدخال مصادر أخرى للحديد في وجبات الطفل.

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تُعد اللحوم من أحسن المصادر للحصول على البروتين والزنك والحديد، وهو العنصر الأساسي لنمو الأطفال، وكذلك لحم البقر غني بالبروتين والكالسيوم وحمض الفوليك.

هذه بعض الطرق التي يمكنكِ من خلالها تقديم اللحوم بصورة غير مباشرة لطفلكِ:

1- أزيلي الدهن والجلد ثم أطهي اللحم أو اسلقيه، ثم افرميه أو قطعيه قطعًا صغيرة جدًا، إذا كان طفلكِ يستطيع مضغه.


2 - أضيفي اللحم المفروم إلى نوع الخضار المفضل لطفلكِ، مثل مهروس الكوسة أو البطاطس واخلطيهما سويًا مع إضافة بعض المرقة لتسهيل عملية البلع.


3 - قدمي له اللحم مع المشروم، إذ يُعد من الخضروات المفيدة، التي يُنصح طفلكِ بتناولها، لكن يجب التأكد أنه مطهيًا جيدًا لأنه فطر، اسلقي اللحم بعد تقطيعه لقطع صغيرة، وقبل أن ينضج بوقت قليل ضعي المشروم بعد تقطيعه واتركيه حتى ينضج مع اللحم، بعد ذلك افرمي ذلك الخليط الشهي مع قليل من الشوربة ليصبح كريمي القوام ويستطيع طفلكِ تناوله بسهولة.


4 - أعدي اللحم المفروم مع البطاطس، فيمكنكِ سلق ثمرة بطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها ثم اهرسيها واخلطيها مع الحليب ثم أضيفي ثمرة طماطم مقشرة واللحم المفروم بعد السلق واخلطيهم بالخلاط، ويمكنكِ إضافة القليل من مرق اللحم للرضع إذا كان الخليط كثيفًا.

 

5- حضّري له شوربة اللحم للرضع مع الخضار، واخلطيها في الخلاط قبل التقديم.

 

المصدر - سوبر ماما 

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