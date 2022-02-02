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الأربعاء، 02-02-2022 04:34 م

طرق لاختيار المنتجات الطازجة والصحية.. قبل الشراء

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الوكيل الإخباري - تنتشر المتاجر، وتتنوع المنتجات التي يمكن شراؤها، ما يجعل الموقف أكثر صعوبة، حيث أحياناً يتم شراء منتج انتهت صلاحيته، أو شراء فواكه وخضراوات غير ناضجة، أو ليست بطعمها الطازج، لكن إذا كنتِ تعرفين النصائح الصحيحة للشراء، فيمكنك تجنب كل هذه الأشياء.

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الزيتون
عند شراء الزيتون، من الأفضل اختيار النوعية التي تحتوي على بذور، لأنه بعد إزالة البذور، يتم وضع الزيتون في ماء التخليل، الذي يجعله مهروساً، كما يؤثر في المذاق الحقيقي للزيتون.

 

التمر
ينبغي ألا يكون التمر قاسياً جداً، وتكون الفواكه المجففة جيدة عندما تكون لينة وذات قشرة لامعة، ويجب ألا يحتوي التمر على بلورات من السكر أو بقع بيضاء.

 

سمك السلمون
لا تكون للأسماك الطازجة رائحة واضحة، وإذا شعرتِ بأي رائحة، فمن المحتمل أن الأسماك ليست طازجة، كما أن اللون علامة على أنها طازج، وعادة تكون أسماك السلمون التي تربى في المزرعة ذات لون وردي فاتح، بينما تكون الأسماك البرية ذات لون داكن، وإذا كانت هناك بقع رمادية أو بنية على سطح السمكة، فهذا يشير إلى أنه تم تخزين الأسماك لفترة طويلة بالفعل.

 

الثوم
إذا كانت رائحة الثوم شديدة الوضوح، فمن المحتمل أن يكون قديماً، أو تم تخزينه بشكل غير صحيح، ويمكن أن يكون قد بدأ في التعفن من الداخل.

 

الشمندر
عند شراء الشمندر، يجب الانتباه إلى حجم وجذر الخضراوات، ومن الأفضل ألا يكون كبيراً جداً، ودون الكثير من الشعر على الذيل.

 

الأفوكادو
في حال وجود بقع واضحة، تختلف عن اللون الرئيسي في الأفوكادو، فإنه يشير إلى وجود خطأ ما، ومن الأفضل تجنب الأفوكادو التي تحتوي على قشرة داكنة، لأنها غالباً تكون علامة على بدء عملية التعفن، ويمكن أيضاً الضغط على المنطقة المجاورة للساق، إذا كان بالإمكان وخزها بالإصبع، فمن المحتمل أن تكون ناضجة بشدة.

 

الرمان
ينبغي ألا تكون الثمرة على دائرة، بل يجب أن تكون على شكل زاوية، حيث إن نعومة وصلابة القشرة من مؤشرات النضج.

 

 

زهرة الخليج

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