الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

كورونا يحرم الأردنيين من جمال رمضان

أسواق الاستهلاكية المدنية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء

شروط الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 13/4/2021

وفيات الثلاثاء 13/4/2021

نجل رئيس الديوان الملكي في ذمة الله

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 11:43 ص

طرق لتحضير الطعام تؤثر سلباً على صحة أفراد أسرتك!.. تجنبها

92038Image1-1180x677_d


الوكيل الاخباري - من المهم أن تعرف كل التفاصيل التي تتعلق بطريقة الطهو والأدوات التي يجب استخدامها لهذه الغاية إذا كنت تحرص على الحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسرتك.

اضافة اعلان

ومن الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في هذا السياق استخدام أدوات طهو بنوعية غير جيدة ونقصد بهذا تلك المغطاة بطبقة من التفلون. فمن الممكن أن يسبب تفاعل هذه المادة مع الحرارة، في حال كانت الصناعة غير جيدة، المعاناة من أمراض ترتبط بالكبد أو بأعضاء أخرى من الجسم.


أما السبب فيعود إلى أن هذه المادة يمكن أن تفرز نوعاً من الأحماض المؤذية التي قد تتسرب لتختلط بمكونات الطعام. ولهذا ينصح الخبراء بالاعتماد على أدوات طهو مصنوعة من السيراميك أو الحديد.

كذلك من الممكن ارتكاب خطأ آخر وهو سلق المكونات. ففي هذه الحالة يمكن أن تفقد الكثير من خصائصها الغذائية. ولهذا من الأفضل أن يتم طهوها على البخار. فهذه الطريقة تساعد على الاستفادة من كل المغذيات التي تحتوي عليها.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

أدوات نستخدمها يومياً أكثر تلوثاً من غيرها.. عدد الجراثيم مخيف

istock-1144725706-1170x600

فوائد مذهلة لتناول الثوم الأسود

bad-smell-outside-vancouver-ubc-research-project

رائحة من جلد الجسم تشير إلى مرض خطير

99cd6e1df2e4e337b60e78952cb65f88

تحذير من استخدام ادوات تجفيف اليدين بالهواء!

e831832c8e19201ca53622049e8356cb

الأنسب في رمضان.. 7 أطعمة تقدم شعورا طويلا بالشبع وتفقد الوزن

201906120135163516

لمن يعاني ارتجاع المريء الحمضي.. ماذا تأكل 'دون أوجاع'؟

أخبار متعلقة
18191984_303

نصائح هامة للوقاية من الدوالي

حرارة-في-الرأس-مع-صداع

أعراض تظهر على وجهك تدل على إصابتك بهذه الأمراض

24-3-2021_19_35_32_GomhuriaOnline_1616607332

دراسة تكشف لأول مرة سر 'النسيان' وما يفعله بالدماغ

144e792f82e80a81b4d217bb4ea955b5

ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

2019_1_27_16_12_28_559

الكشف عن طريقة غير معتادة لفقدان الوزن

tmareen (2)

طرق بسيطة للشعور بالاسترخاء الفوري