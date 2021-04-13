طرق لتحضير الطعام تؤثر سلباً على صحة أفراد أسرتك!.. تجنبها

الوكيل الاخباري - من المهم أن تعرف كل التفاصيل التي تتعلق بطريقة الطهو والأدوات التي يجب استخدامها لهذه الغاية إذا كنت تحرص على الحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسرتك.

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ومن الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في هذا السياق استخدام أدوات طهو بنوعية غير جيدة ونقصد بهذا تلك المغطاة بطبقة من التفلون. فمن الممكن أن يسبب تفاعل هذه المادة مع الحرارة، في حال كانت الصناعة غير جيدة، المعاناة من أمراض ترتبط بالكبد أو بأعضاء أخرى من الجسم.



أما السبب فيعود إلى أن هذه المادة يمكن أن تفرز نوعاً من الأحماض المؤذية التي قد تتسرب لتختلط بمكونات الطعام. ولهذا ينصح الخبراء بالاعتماد على أدوات طهو مصنوعة من السيراميك أو الحديد.



كذلك من الممكن ارتكاب خطأ آخر وهو سلق المكونات. ففي هذه الحالة يمكن أن تفقد الكثير من خصائصها الغذائية. ولهذا من الأفضل أن يتم طهوها على البخار. فهذه الطريقة تساعد على الاستفادة من كل المغذيات التي تحتوي عليها.

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