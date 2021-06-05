السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 03:06 م

طرق لتعزيز نشاط المرأة الحامل

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الوكيل الإخباري - الحمل مرحلة ليست سهلة على الإطلاق، فجسدك يعمل بكامل طاقته طوال اليوم من أجل نمو الجنين، يصاحب هذا الكثير من الأعراض المزعجة التي تسرق طاقتك وتتركك مرهقة، مثل الآلام والأرق وغيرها، في المجمل تشعرين بأنكِ غير نشيطة، ولكن هناك بعض الطرق التي تساعد على زيادة نشاطك أثناء الحمل.

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1- اهتمي بالحصول على نوم جيد
النوم بمثابة الشاحن الذي يمدك بالطاقة، لذا احرصي على أن تنامي جيداً قدر الإمكان، هيئي بيئة مثالية للنوم من حيث الفراش المريح ودرجة الحرارة المناسبة، واستجيبي لجسدك كلما أحسستِ برغبة في النوم.


بعد التقدم في شهور الحمل وزيادة حجم بطنك، يمكنكِ شراء وسادة النوم المخصصة لفترة الحمل، ستساعدك في الحصول على نوم أفضل، خاصة خلال الشهور الأخيرة من الحمل.


2- اهتمي بنوعية طعامك
الطعام أيضاً يمد جسمك بالطاقة، ولكن من المهم اختيار نوعية الأطعمة التي تفيدك وتزيد نشاطك، مثل الكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية، والفواكه والخضروات الطازجة، واللحوم الحمراء.
وابتعدي تماماً عن الأطعمة التي قد تسبب لكِ أعراضاً مزعجة تستنزف طاقتك، مثل الغثيان وحرقة المعدة.


3- قسّمي وجباتك
على عكس ما هو شائع، فإن تناول كمية كبيرة من الطعام لا تزيد الطاقة، بل تسبب التعب والإرهاق، لذا احرصي على تقسيم وجباتك الرئيسة إلى وجبات كثيرة قليلة الكمية، وبالتالي يصبح إمداد جسمك بالطاقة من الطعام مستمراً على مدار اليوم دون تعب أو إرهاق.


4- اهتمي بالوجبات الخفيفة الصحية
من المهم أن تتناولي وجبات خفيفة تمد جسمك بالطاقة على مدار اليوم، والأهم هو اختيار أطعمة صحية لهذه الوجبات مثل: الجبن، التفاح، زبدة الفول السوداني، حفنة من المكسرات، الزبادي اليوناني بالفواكه.


5- احرصي على ممارسة الرياضة
على عكس الشائع فإن ممارسة الرياضة لا تصيبك بالإرهاق، بل على العكس فهي تمدك بالطاقة وتجعلكِ نشيطة، لذا احرصي على ممارسة الرياضة يومياً أثناء الحمل، مع اختيار التمارين المناسبة للحمل، مثل رياضة المشي.

 

المصدر - نواعم 


 




 

 


 

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