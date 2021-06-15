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الثلاثاء، 15-06-2021 02:39 م

طرق لعلاج حساسية الأنف لدى الحامل

علاج_حساسية_الأنف_للحامل


الوكيل الإخباري - حساسية الأنف عبارة عن احتقان قد يصيب الحامل ويستمر لستة أسابيع أو أكثر، وتصيب حساسية الأنف ما بين 18 و42% من النساء الحوامل، وغالبًا ما يكون ذلك في وقت مبكر من الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ومرة أخرى في أواخر الحمل، وتكون مصحوبة بالعطس وسيلان الأنف، ورغم أن عديدًا من الأدوية المستخدمة لعلاج حساسية الأنف قد تكون غير آمنة في أثناء الحمل.

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الأدوية التي يمكن استخدامها بأمان في فترة الحمل مثل:
1- مضادات الهيستامين: بعض مضادات الهيستامين، الكلورفينيرامين والديكسكلورفينيرامين والهيدروكسيزين آمنة للاستخدام في أثناء الحمل، ومصرح بها من قبل الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد.

2- بخاخات الأنف: بخاخات الأنف الستيرويدية، مثل نازونيكس (موميتازون فوروات) أو فلوناز (فلوتيكازون بروبيونات) آمنة للاستخدام في أثناء الحمل لعلاج الاحتقان الشديد.

مع ضرورة تجنب مزيلات الاحتقان التي تحتوي على السودوإيفيدرين، خاصةً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ أشارت الدراسات الطبية إلى أنه يرتبط بخطر ضئيل للإصابة بعيوب خلقية في جدار البطن.

إلى جانب الأدوية العلاجية، يمكن لبعض الوصفات المنزلية والنصائح مساعدتك على تخفيف أعراض الاحتقان مثل:

 

1- تجنب المواد المسببة للحساسية: إذا كنتِ تعانين حساسية الأنف بشكل مستمر، سواء في فترة الحمل أو قبلها، فيُفضل تجنب مهيجات الحساسية، كالغبار والأتربة وحبوب اللقاح والأبخرة ودخان السجائر وغيرها.

2- استخدم أجهزة تنقية الهواء: قد يقلل جهاز تنقية الهواء مسببات الحساسية والملوثات في الهواء، ما يقي منها ويخفف أعراضها.

3- المحلول الملحي: استنشاق المحلول الملحي قد يخفف الزكام وينظف ممرات الجيوب الأنفية ويعالج الانسداد ويقبض الأوعية الدموية، ما يقلل الرشح.

 


المصدر - سوبر ماما 

 




 

 


 

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