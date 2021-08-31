طرق للتخلص من الصداع النصفي

الوكيل الإخباري - إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فهذا التقرير يقدم لك العديد من النصائح للتغلب على هذه المشكلة المسببة في شعورك بألم شديد في الرأس وتتسبب في إعاقة قيامك بأي نشاط، وذلك وفقًا لموقع"healthline".

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1- التمارين الرياضية

ومنها:

• اليوجا

لها دور كبير في إدارة نوبات الصداع النصفي، لأنها تجمع بين تمارين الإطالة والتنفس، وتعمل على تخفيف الشعور بالتوتر، ولذا تقلل من شدة الشعور بالصداع النصفي.

• تمارين التمدد

تساعد تمارين التمدد في استرخاء عضلاتك وتخلص الجسم من التوتر، ولذا فهذا النوع يعمل على تقليل الشعور بنوبات الصداع النصفي، ويخلصك من تفاقم الألم.

• الانحناء الجانبي للرقبة

هذه الطريقة تخفف التوتر في الرقبة وأعلى الظهر، ولذا تقلل الشعور بألم الرأس الناتج عن الإصابة بالصداع النصفي، ويمكنك القيام بهذا التمرين أثناء الجلوس أو الوقوف.

• الجلوس إلى الأمام

قم بوضع رأسك على شيء يكون مريحاً، والانحناء إلى الأمام، حيث تساعد هذه الطريقة على ارتخاء عضلات الساق وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالصداع النصفي، وللقيام بهذا التمرين اجلس على الأرض وافرد ساقيك أمامك، وضع منشفة أو بطانية مطوية تحت الأرداف، وأشر بأصابع القدم لأعلى.

2- العلاج بالزيوت العطرية

باستخدام زيوت طبيعية تساعد على الاسترخاء، مثل زيت اللافندر، الذي يساعد في تخفيف التوتر.

3- الحد من تناول الكافيين.

4- تجنب مسببات الصداع النصفي كالتوتر والقلق.

5- تجنب الأضواء الساطعة.

6- الحصول على قسط كافي من النوم.

المصدر - لبنان 24