طرق للتخلص من فقدان الشهية

الوكيل الإخباري - يحدث فقدان الشهية عندما تنخفض الرغبة في تناول الطعام، ويمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من الأمراض في فقدان الشهية، سواء كانت أمراضاً عقلية أو جسدية.

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أسباب فقدان الشهية





- البكتيريا والفيروسات

يمكن أن يحدث فقدان الشهية بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية أو غيرها من الالتهابات، التي تنتج عن عدوى الجهاز التنفسي العلوي أو الإصابة بالتهاب رئوي، أو التهاب المعدة والأمعاء، أو التهاب القولون، أو التهاب السحايا.



- أسباب نفسية

هناك أسباب نفسية مختلفة لانخفاض الشهية، حيث يفقد العديد من كبار السن شهيتهم، كما قد يصاب بعض البالغين أيضاً بفقدان الشهية في فترات الحزن أو الاكتئاب أو القلق.

ويمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي، إلى فقدان الشهية بشكل عام، حيث يخضع الشخص المصاب بفقدان الشهية العصبي للتجويع الذاتي أو طرق أخرى لفقدان الوزن.

- أسباب طبية

قد تؤدي الحالات الطبية التالية إلى فقدان الشهية، مثل:

- مرض الكبد المزمن.

- الفشل الكلوي.

- السكتة القلبية.

- التهاب الكبد.

- فيروس العوز المناعي البشري.

- قصور الغدة الدرقية.

ويمكن أن يتسبب السرطان أيضاً في فقدان الشهية، خاصة إذا كان السرطان يتركز في القولون أو المعدة أو المبايض أو البنكرياس.

- الأدوية الطبية

قد تقلل بعض الأدوية والعقاقير من شهيتك. تتضمن بعض الأدوية الموصوفة والتي تقلل الشهية بعض المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيميائي.

طرق علاج فقدان الشهية



- الرعاية المنزلية

إذا كان فقدان الشهية ناتجاً عن حالة طبية مثل السرطان أو مرض مزمن، فقد يكون من الصعب تحفيز شهيتك، ومع ذلك، فإنَّ الاستمتاع بالطعام من خلال تناول الطعام مع العائلة والأصدقاء أو طهي الأطعمة المفضلة لديك أو الخروج لتناول الطعام في المطاعم قد يساعد في التشجيع على تناول الطعام.

وللمساعدة في التعامل مع فقدان الشهية، قد تفكر في التركيز على تناول وجبة واحدة كبيرة فقط يومياً، مع الوجبات الخفيفة بينهما، كما يمكن أن يكون تناول وجبات صغيرة متكررة مفيداً أيضاً، وعادة ما تكون هذه الوجبات أسهل على المعدة من الوجبات الكبيرة.

وقد تساعد التمارين الخفيفة أيضاً على زيادة الشهية. ولضمان حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية من الطعام، يجب أن تكون الوجبات غنية بالسعرات الحرارية والبروتين.

وقد يكون من المفيد الاحتفاظ بمذكرات لما تأكله وتشربه على مدار فترة تتراوح من بضعة أيام إلى أسبوع، إذ يساعد هذا طبيبك على تقييم مدخولك الغذائي ومدى فقدان شهيتك.



- الرعاية الطبية

تحتاج بعض حالات فقدان الشهية إلى الخضوع للعلاج الطبي، فأثناء زيارة الطبيب سيحاول تكوين صورة كاملة للأعراض التي تعانيها، وسيتم سؤالك أيضاً عن تاريخك الطبي وأي أدوية تتناولها ونظامك الغذائي.

وقد يكون من الضروري بعد ذلك إجراء اختبارات لمعرفة سبب انخفاض شهيتك. وتشمل الاختبارات المحتملة ما يلي:

- الموجات فوق الصوتية للبطن.

- اختبار شامل الدم.

- اختبارات وظائف الكبد والغدة الدرقية والكلى (تتطلب عادةً عينة دم فقط).

- الأشعة السينية التي تفحص المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة.

- فحص بالأشعة المقطعية للرأس أو الصدر أو البطن أو الحوض.

- سيتم إجراء اختبارات للحمل وفيروس نقص المناعة البشرية، كما قد يتم اختبار البول بحثاً عن آثار للأدوية.

وإذا أدى انخفاض شهيتك إلى سوء التغذية، فقد يتم إعطاؤك مغذيات من خلال الحقن، وقد يصف لك طبيبك أيضاً أدوية عن طريق الفم لتحفيز الشهية.

المصدر - سيدتي

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