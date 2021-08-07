طرق مبتكرة لممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري - ممارسة الرياضة بانتظام أمر مهم جدا للحفاظ على صحتنا وتجنيبنا الكثير من الأمراض الخطيرة، وبعضنا يحاول أن يبذل أقصى جهد لتخصيص وقت للتريض، ولكن في ظل روتين الحياة المتسارع فإن تحقيق هذا الهدف يعتبر تحديا كبيرا، يمكن التغلب عليه إذا استطعنا دمج الأنشطة الرياضية ضمن روتين حياتنا اليومي.

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وهذه بعض الأفكار المقترحة للتريض أثناء ممارسة مهام عملك :

1. تريض في طريقك إلى العمل

إذا كانت المسافة بين المنزل والعمل معقولة فيمكنك أن تجرب السير على الأقدام، أو قيادة الدراجة، أما إذا كنت تركب الحافلة أو المترو أو سيارتك الخاصة فيمكنك أن تنزل في المحطة السابقة، وتكمل سيرا على الأقدام، أو تضع سيارتك في موقف للسيارات أبعد قليلا عن مقر عملك، وينصح أيضا باستخدام الدرج بدلا من المصعد.



2. الوقوف بدلا من الجلوس

فأبحث عن سبل للخروج من مقعدك، لا تجلس أثناء التحدث في الهاتف، ولا تعتمد على الرسائل الفورية أوالبريد الإلكتروني في التواصل مع زملاء العمل، ولكن اذهب لمحادثتهم.



3. تريض أثناء الاستراحة

استغل وقت الاستراحة في ممارسة المشي السريع، أو القيام ببعض تدريبات التمدد، بدلا من الاستلقاء في الصالة وتناول القهوة أو وجبة خفيفة.



تمرينات مقترحة

- انظر إلى الأمام مباشرة، ثم اخفض ذقنك لتلامس صدرك، وكرر التدريب مرات متعددة.

- أمسك أحد الكاحلين أثناء الوقوف وارفعه نحو أردافك، واثبت على أوضاع التمدد هذه لمدة من 15 إلى 30 ثانية، وكرر التدريب مع الكاحل الآخر.



4. كرة اللياقة البدنية

استبدل كرسي مكتبك بكرة اللياقة البدنية، فجلوسك على هذه الكرة يساعدك علي تحسين توازنك وتقوية عضلاتك الأساسية وأنت جالس في مكتبك أثناء تأدية مهام وظيفتك، ولكن الجلوس على هذه الكرة مع حفظ التوازن يحتاج لبعض التدريب، ويمكن أيضا استخدامها في تدريبات أخرى أثناء النهار.



5. احتفظ ببعض أدوات التريض في مكتبك

يمكنك الاحتفاظ بشرائط المقاومة في مكتبك، وهي الشرائط التي تتميز بمقاومة عالية عند سحبها، وتستخدم لتدريب العضلات، ويمكنك أيضا الاحتفاظ ببعض الأوزان الصغيرة في درج مكتبك أو في الدولاب الخاص بك، لتستخدمها بين الاجتماعات أو المهام.



6. التحفيز المتبادل

اتفق مع بعض الزملاء ونظموا مجموعة للمشي أثناء وقت الغداء، وصادق من يحفزونك على ممارسة المشي، فالتحفيز المتبادل هام جدا لزيادة الدافعية، وخصوصا عندما يصبح المشي صعبا بسبب الأحوال الجوية.



7. اجتماعات المشي

يمكنك عقد الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني أثناء المشي في الهواء الطلق عندما يكون هذا ممكنا.



8. امشِ بسرعة

إذا كانت وظيفتك تنطوي على المشي، فحاول أن تقوم بذلك بشكل أسرع، وكلما كان السير أسرع وأكثر كلما زادت الفوائد.



9. بالتخطيط الجيد.. تريض أثناء السفر

مارس المشي السريع أثناء انتظارك للطائرة، أو أثناء انتظار حقائبك، واختر الفنادق التي تضم مرافق للياقة البدنية، مثل صالات الجيم أو أجهزة المشي أو حمامات السباحة، أو اجلب المعدات الخاصة بك معك، فحبال القفز وأحزمة المقاومة يمكن حملها بسهولة في حقيبتك، وبالطبع يمكنك ممارسة العديد من التدريبات التي لا تحتاج لأي معدات على الإطلاق.



10. استبدل مكتبك بجهاز المشي المزود بمكتب

إذا رغبت في إدخال الرياضة بشكل أكثر تكثيفا أثناء ممارسة عملك، فيمكنك أن تضع مكتبك والكمبيوتر الخاص بك فوق جهاز المشي، كما يمكنك أن تستبدل مكتبك بجهاز مشي مزود بطاولة مكتب.

المصدر - صحتك