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الخميس، 28-01-2021 02:51 م

طرق مثبتة للحفاظ على انخفاض وزنك إلى الأبد

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الوكيل الاخباري - يعتبر الحفاظ على انخفاض الوزن أحد أكثر الهواجس التي تقض مضجع الكثيرين في وقتنا الحاضر، وذلك لأن زيادة الوزن تنطوي على مخاطر صحية كثيرة وتساهم في تطور العديد من الأمراض القاتلة.

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وللحفاظ على وزن منخفض باستمرار، أورد موقع “إم إس إن” الطرق التالية:
- التقليل من تناول السعرات الحرارية:
يعتبر الحفاظ على عادات الأكل الإيجابية تحدياً مهماً. أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، والتي تتبعت إدارة الوزن على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين تمكنوا من الحفاظ على وزن منخفض لمدة سنة إلى خمس سنوات، أن الاستمرارية في اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية هو أحد السبل الناجعة لانخفاض الوزن على المدى الطويل.


- عدم تجاوز وجبة الإفطار:
يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC): "إن تناول وجبة الإفطار سمة مشتركة بين الأشخاص الذين فقدوا الوزن وحافظوا عليه لفترة طويلة. قد يساعدك تناول وجبة فطور صحية في تجنب الجوع المفرط، ثم الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.


- التخطيط:
يقول مركز السيطرة على الأمراض. "خطط مسبقًا لعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى والمناسبات الخاصة. من خلال وضع خطة تحتوي على مأكولات صحية قليلة السعرات الحرارية، لن يتأثر نظامك الغذائي بالتغييرات المؤقتة التي تطرأ عليه في هذه المناسبات.


- تمرن لمدة 60-90 دقيقة:
بحسب الخبراء، فإن الأشخاص الذين فقدوا وزنًا واستمروا في ذلك، يمارسون عادة 60-90 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة معظم أيام الأسبوع. ومن الممكن تقسيم مدة التمرين المذكورة إلى فترات خلال النهار، وممارسة النشاطات البدنية ثلاث مرات في الأسبوع فقط.


- تتبع تقدمك:
يقول مركز السيطرة على الأمراض: "الاحتفاظ بدفتر يوميات للطعام والنشاط البدني يمكن أن يساعدك على تتبع تقدمك وإدارة عملية تخفيض الوزن. على سبيل المثال، إذا كنت تسافر كثيراً، ولاحظت بأنك تستهلك المزيد من الطعام أثناء السفر، يمكنك تدوين ملاحظات حول ذلك ووضع خطة لتناول الطعام بشكل صحي أكثر خلال السفر.


- قياس الوزن بانتظام:
ينصح مركز السيطرة على الأمراض بقياس الوزن بشكل يومي، حتى تتمكن من التخطيط وفقًا لذلك وتعديل نظامك الغذائي وخطة التمارين الرياضية حسب الضرورة. 

 

شاشة نيوز

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