طرق منزلية بسيطة تخلصك من ضيق التنفس

الوكيل الاخباري - مع انتشار فيروس كورونا المستجد والفيروسات الموسمية، يكثر الحديث حالياً عن ضيق التنفس وعن الطرق التي تساعد على التخلص منه وإن كان بشكل جزئي. ويبدو أنه يمكن، في الحالات غير الخطرة، الاستعانة لهذه الغاية ببعض الطرق المنزلية السهلة.

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وفي هذا السياق ذكر تقرير لصحيفة Times Of India أنه يمكن الاعتماد في هذا مثلاً على القهوة السوداء التي يساعد تناولها على الحد من تشنج عضلات مجرى الهواء وعلى تحسين صحة الرئتين.



واشار التقرير إلى أنه من المفيد أيضاً اللجوء إلى وصفة شاي الزنجبيل الذي يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات ما يمكن أن يساعد على الحد من التهاب الرئتين.



ومن الوصفات أيضاً ممارسة تمرين بواسطة الشفاه لاستعادة القدرة عل التنفس العميق. وفي هذه الحالة يجب الجلوس على كرسي أو على الأرض مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيم والتنفس ببطء بواسطة الانف لمدة 5 ثوان على ان يتم ملء البطن بالهواء.



بعد ذلك يجب اطباق الشفتين ولفظ الهواء لمدة 5 ثوان. ومن أجل الاستفادة منه يجب تكرار التمرين 20 مرة ولا بد بعد هذا من الشعور بالارتياح.

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